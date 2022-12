Mission spatiale de la NASA: des Canadiens à l’avant-plan

Des chercheurs canadiens joueront un rôle «déterminant» dans l’analyse de données de la mission SWOT de la NASA, lancée vendredi matin depuis la Californie et qui se penchera sur des questions climatiques urgentes.

Le satellite, qui a pris son envol à bord d’une fusée SpaceX en matinée, permettra notamment d’analyser la disponibilité des ressources en eau douce grâce à une technologie novatrice, qui sondera la quasi-totalité des eaux de la Terre.

Cet outil aidera également les chercheurs canadiens à observer l’évolution des océans, des côtes et de toutes les surfaces d’eau sur les continents.

Cela jouera un rôle majeur pour «comprendre comment contrer les effets des changements climatiques et améliorer la gestion de l’eau», peut-on lire dans un communiqué de l’Agence spatiale canadienne.

Pour la mission, cette dernière a également fourni des «klystrons à interaction étendue», c’est-à-dire un élément qui amplifiera le signal du radar principal de la NASA. Il permettra de mesurer les plus petits détails de la topographie de la planète.

«Les chercheurs et la technologie du Canada joueront un rôle déterminant dans le levé de la quasi-totalité de l'eau sur Terre. [...] Nous obtiendrons des données cruciales pour mieux comprendre et résoudre certains problèmes mondiaux, comme les changements climatiques, et pour améliorer notre gestion de l'eau en tant que ressource stratégique», a indiqué François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Les données de la mission SWOT, qui seront ouvertes, pourraient également améliorer plusieurs services liés à l’eau au Canada, dont la navigation et les prévisions météorologiques, en plus d'impacter l’approvisionnement en eau propre et l’hydroélectricité.