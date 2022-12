Offrir une expérience de dégustation « hors norme » en cadeau

Vous avez un amateur pointu dans la famille ou un être cher qui aimerait faire l’expérience d’une dégustation de vins, mais à un autre niveau ? Et pourquoi pas pour vous-mêmes ? Profitez du temps des Fêtes pour lui (ou vous) offrir une dégustation en compagnie d’un vigneron suivie d’une nuitée dans un cadre champêtre !

Voici trois magnifiques établissements hôteliers du Québec où non seulement le vin est bon et la bouffe remarquable, mais où vous allez pouvoir faire de passionnantes rencontres viticoles avant d’aller décrocher et roupiller tranquillement dans une magnifique chambre.

Mangez mieux. Buvez mieux. Et dormez bien.

Estérel Resort

Site web du Bistro à Champlain

Idéalement situé sur les rives de Lac Masson, avec des chambres « en suite », l’Estérel fait revivre l’esprit du célèbre bistro à Champlain de Sainte-Marguerite. Sa cave abrite d’ailleurs un large pan de la collection de Monsieur Charest (plus de 5000 bouteilles) et son nouvel aménagement compte aujourd’hui près de 25 000 bouteilles et 3 500 références. L’endroit est mené de main de maître par une équipe de sommeliers aussi passionnés que professionnels alors que la cuisine est mise en valeur par le jeune et talentueux chef exécutif Cédric St-Pierre épaulé par le chef de cuisine Clément Hamy et sa brigade. On y propose plusieurs expériences gastronomiques en compagnie de vignerons. Et il n’est pas rare d’y croiser Champlain et Monique.

Ripplecove Hôtel et Spa

Patrick Désy

Situé dans le petit village d’Ayer’s Cliff, sur les rives du lac Massawippi dans les Cantons de l’Est, ce magnifique établissement 5 étoiles offre des chambres au charme historique ou de superbes suites au luxe moderne dans son tout nouveau pavillon. Et c’est au Riverain qu’on pourra faire l’expérience d’un voyage gastronomique en compagnie de l’accueillante sommelière Joanie Métivier. Elle a le privilège de gérer une superbe caverne d’Alibaba comprenant entre 4000 et 5000 bouteilles pour près de 750 références. De concert avec l’équipe de cuisine, elle s’assure de proposer aux vignerons en visite des accords mets-vins d’une parfaite harmonie.

Stonehaven Le Manoir

Patrick Désy

Niché au cœur des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts, le Stonehaven est le tout dernier des quatre établissements Relais & Châteaux au Québec. Et on comprend pourquoi dès qu’on y met les pieds. Un service personnalisé, chaleureux, discret et attentionné par l’ensemble du personnel. On a l’impression d’être chez soi tout en étant reçu comme un premier ministre. Le charme des chambres peut varier, mais le luxe des produits et le détail des attentions compensent, sans parler du magnifique spa extérieur. Mais c’est surtout l’expérience gastronomique qui vole carrément la vedette. La mise en scène magnifiquement orchestrée par le chef primé Éric Gonzales vaut à elle seule le détour. Les accords mets et vins sont tout simplement divins. Soyez à l’affût des visites de vignerons. Une expérience hors norme.