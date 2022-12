[PHOTOS] Rihanna, Harry Styles, Margot Robbie: voici 10 célébrités qui ont bousculé les codes de la mode en 2022

Le New York Times vient de dévoiler les 93 personnalités qu'il estime être les plus stylées de l'année 2022. Une (très) longue liste qui repose sur l'élégance, l'air du temps, et l'influence, mais pas que... Certaines de ces personnalités ont réellement bousculé les codes de la mode, faisant au passage voler en éclats des injonctions et diktats en tout genre. De Rihanna à Margot Robbie : les voici.

Rihanna

Plus discrète ces derniers temps, Rihanna a fait couler beaucoup d'encre dès l'annonce de sa grossesse en début d'année. Et pour cause, la trentenaire s'est affranchie de nombreux diktats en affichant son baby bump, sa ligne de grossesse, et ses vergetures, via des crop tops, des vêtements transparents, et autres robes moulantes, démontrant qu'elle n'avait que faire du 'qu'en-dira-t-on'. Exit les clichés moralisateurs entourant les femmes enceintes, Rihanna a changé la donne, et ouvert la voie à de nombreuses femmes, permettant - au passage - d'amorcer la révolution des fameux vêtements de maternité .

Harry Styles et Timothée Chalamet

Erigé en icône d'une génération déstéréotypée à la fin de l'année 2021, Harry Styles n'a jamais cessé de dénoncer et de casser les codes genrés de la mode, lançant dans le courant de l'année sa propre marque de beauté non genrée, Pleasing. Mais il est loin d'être le seul, à l'image de Timothée Chalamet qui s'est lui aussi libéré des nombreux diktats entourant la masculinité, et embrassant avec brio une mode non binaire. On se rappelle notamment de sa combinaison dos-nu à la Mostra de Venise, qui a enflammé les réseaux. Lil Nas X , David Banda, Billy Porter, comptent également parmi les personnalités que l'on pourrait ajouter à cette liste pour avoir contribué à briser certaines de ces injonctions.

Margot Robbie

Margot Robbie ne figure pas dans la liste du New York Times, qui a préféré y glisser Ryan Gosling pour son rôle de Ken dans le film "Barbie". Reste que c'est bel et bien l'actrice australienne, qui incarne la poupée la plus célèbre de la planète, qui est à l'origine du phénomène " Barbiecore ", l'une des tendances phares de l'année, faisant déferler sur la mode - et bien d'autres secteurs - une vague de rose totalement inattendue. Nul doute que l'héroïne du film qui sortira l'été prochain fait bel et bien partie des célébrités qui ont laissé leur empreinte sur la planète mode en 2022.

Mark Zuckerberg

Si le retour du «normcore» aurait clairement pu ériger Mark Zuckerberg en icône de mode de cette fin d'année, c'est la présentation de son avatar dans un costume grand luxe signé Thom Browne, entre autres tenues griffées, qui lui permet de compter parmi les personnalités les plus stylées, et ce même si le métavers n'a pas (encore) rencontré le succès escompté. Reste que le chef d'entreprise peut se targuer d'avoir lancé cette année un premier magasin de vêtements numériques, Meta Avatars Store, et d'avoir mis un premier pied inattendu dans la sphère mode.

Lizzo

Tandis que certains se débarrassent des stéréotypes et injonctions liés au genre, ou à l'âge, Lizzo contribue à rappeler que le mouvement body positive n'a rien d'éphémère, et qu'il ne pliera pas, et ce malgré de fréquents retours en arrière. Non contente de le prouver régulièrement sur tapis rouge, la chanteuse et flûtiste américaine œuvre également en coulisses... En 2022, elle a notamment lancé sa propre marque de shapewear , Yitty, entre body positivisme et affirmation de soi, pensée pour (absolument) toutes les femmes.

Alexa Demie

Impossible d'être passé à côté du phénomène Euphoria dont la deuxième saison a été diffusée en début d'année. Madeleine Perez, aka Maddy, campée par Alexa Demie, compte parmi les personnages principaux qui ont amplement contribué à faire revivre la mode des années 2000 , à coups de pantalons taille basse, de crop tops, d'accessoires en forme de papillon, de ras-de-cou, et de salopettes. Kendall Jenner, Hailey Bieber, ou encore Bella Hadid ont ensuite pris le flambeau pour faire de cette tendance l'une des plus marquantes de l'année.

Bella Hadid

On pensait que l'ère des mannequins stars touchait à sa fin, il n'en est rien. Pas pour une poignée d'entre elles en tout cas, à l'image de Bella Hadid qui a brillé tout au long de l'année. Mais c'est lors du final du défilé printemps-été 2023 de la maison Coperni, sous la houlette des créateurs Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, que la top modèle s'est véritablement distinguée. En cause? L'innovation présentée par le duo sur le corps de Bella Hadid : une robe en spray . Quasiment nue, la mannequin s'est vue aspergée d'un liquide qui s'est transformé en tissu au contact de sa peau. Une véritable prouesse qui a (un peu plus) mis la soeur de Gigi Hadid sous le feu des projecteurs. Et pour ne rien gâcher, elle vient d'être élue "mannequin de l'année" par le British Fashion Council.

Grece Ghanem

On ne devrait sans doute pas le dire, rapport à la bienséance, mais Grece Ghanem vient de souffler sa 57e bougie. Et elle a décidé, elle aussi, de faire voler en éclats moult injonctions, cette fois liées à l'âge. Invisible, elle ne l'est certainement pas, osant toutes les tenues et les make-up qui lui font envie, et prouvant que l'âge n'est bien qu'un chiffre. Icône de style pour toutes les femmes, elle est aujourd'hui suivie par près d'un million de personnes sur Instagram, et ne passe jamais inaperçue en front row d'un défilé de mode. Elle ne fait pas partie de la liste du New York Times, mais a bel et bien compté dans la mode cette année, contribuant à faire sortir les femmes de plus de 50 ans de l'invisibilité.

La reine Elizabeth II