Ville de Québec: la plantation d’arbres étendue à 5 quartiers limitrophes au tracé du tramway

Dans un effort de «justice climatique», la Ville de Québec étendra la plantation d’arbres à cinq quartiers limitrophes du tramway.

C’est ce que la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Asselin, a fait savoir vendredi en fin de matinée en point de presse à l’hôtel de Ville de Québec.

Photo Taïeb Moalla

Le passage du tramway causera la démolition de 1584 arbres. Mais la Municipalité a d’ores et déjà promis que chaque arbre coupé sera remplacé par 20 nouveaux arbres. Ces 30 000 nouveaux arbres seront plantés dans les secteurs traversés par le tramway, mais aussi dans cinq quartiers situés à proximité : Saint-Sauveur, Vanier, Lairet, Trait-Carré et Vieux-Moulin.

L’administration municipale n’a toutefois pas été en mesure de faire connaître le nombre d’arbres précis qui seront dévolus à ces quartiers.

«Un gain environnemental»

«Dans l’idée de faire bénéficier de ces retombées positives à des secteurs à faible indice de canopée, la Ville annonce qu’elle étendra les plantations prévues à cinq quartiers limitrophes au tracé du tramway, plus vulnérables aux îlots de chaleur», a-t-on expliqué.

D’après Mme Asselin, «ces quartiers limitrophes au tracé ont une minéralisation importante et des besoins en termes de canopée et de verdissement. Nous ajoutons ainsi un gain environnemental au bénéfice de toute la population. Cela entre dans notre vision en faveur d’une meilleure justice climatique visant l’adaptation des communautés aux changements climatiques ».

Dans sa Vision de l’arbre, la Ville de Québec s’est engagée à planter 130 000 arbres, entre 2021 et 2029. À la fin de 2022, l’administration Marchand affirme avoir atteint 18% de son objectif. Il n’y a aucun problème d’approvisionnement en arbres, a-t-on fait savoir.

Service clé en main

D’autre part, la Municipalité soutient à hauteur de 500 000$ le projet pilote du «Collectif Canopée» en vue de la plantation intensive sur des terrains non municipaux pour mettre à terre 2 000 arbres et 250 arbustes en 2023.

«Le service clé en main s’adresse aux propriétaires de terrains privés et institutionnels (industries, institutions, commerces, organismes à but lucratif ou non lucratif, logements sociaux, groupe de propriétaires résidentiels, etc.)», a-t-on signalé.

Un «montant symbolique» sera demandé aux citoyens et aux organismes participants.