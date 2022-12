PAUL CLOUTIER, Angèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2022, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, dame Angèle Paul, épouse de feu l'Honorable Jean-Paul Cloutier, fille de feu Joseph-Henri Paul et de feu Annette Rivard. Native de Drummondville, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Françoise Cloutier (Charles-Robert Dionne), Marguerite Cloutier jr, Paul Cloutier (Thérèse Marie Weis), Chantal Cloutier (Tuumasi Itua Annanack, ex-conjoint), Danielle Cloutier (Gérald Plourde), Nathalie Cloutier (Benoît Debaque); ses petits-enfants : Élaine Cloutier (Jean-Paul Robidoux), Florence Dionne, Ijukka Cloutier Annanack, Émilie Cloutier Debaque (Alexis Angers), Clémentine Cloutier Debaque, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Françoise, feu Madeleine, feu Réjane, feu Charles (chanoine) et feu Stella Paul. Si Angèle a consacré sa vie à sa famille, elle a trouvé le temps et l'énergie pour agir comme bénévole pendant plusieurs années au Pavillon Carlton-Auger de L'Hôtel-Dieu de Québec. Aussi, musicienne, mélomane et mécène, elle s'est adonnée au chant lyrique pendant sa jeunesse, elle a chanté par la suite dans des chorales à Montmagny et à L'Islet-sur-Mer et elle a soutenu l'Opéra de Québec. La famille tient à remercier le personnel du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, de la Coopérative de services à domicile du Cap Diamant ainsi que celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier l'unité des soins palliatifs, pour les bons soins et services qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc) G1J 0H4, 418 525-4385.