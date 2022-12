Voici 10 livres d’Histoire à mettre sous le sapin

Ils traitent d’histoires locales, mais aussi de grands événements survenus en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Scandales, conflits, mystères, catastrophes, espionnage, histoire des Premières Nations... Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et beaucoup d’événements dont il faut se souvenir. Bonne lecture et joyeuses Fêtes !

Erik Larson

Une histoire vraie

Éditions du Cherche-Midi

416 pages

Au Texas, à la fin du 19e siècle, Isaac Cline est météorologue en chef de Galveston, une localité en pleine expansion située sur une île du golfe du Mexique. Un jour, il déclare officiellement que la ville n’a rien à craindre des tempêtes. Pourtant, quelques années plus tard, le 8 septembre 1900, un phénomène inhabituel s’annonce. Il émet une alerte radio. Quelques heures plus tard, un ouragan aux proportions gigantesques s’abat sur l’île, détruit la ville et tue des milliers de personnes.

Renaud Thomazo

Les grands mystères de l’histoire de France

Éditions Larousse

128 pages

Des alignements de Carnac au meurtre d’Henri IV, Renaud Thomazo invite les lecteurs à découvrir 30 histoires passionnantes qui ont marqué l’histoire de la France. Elles sont toutes plus mystérieuses les unes que les autres et ont marqué les esprits : coups de théâtre, complots, disparitions, miracles, maléfices... Les sujets piquent la curiosité : la fortune des Templiers, le trésor des cathares, la pierre philosophale de Nicolas Flamel, la bête du Gévaudan, le chevalier d’Éon.

Rémi Kauffer

Les espions de Cambridge

Éditions Perrin

383 pages

Au milieu des années 1930, les maîtres-espions de Staline recrutent cinq étudiants de la prestigieuse université de Cambridge. Cinq jeunes étudiants brillants deviendront des taupes soviétiques dans l’Intelligence Service. L’auteur dévoile des complicités du côté de la France et explique pourquoi et comment ces cinq individus ont bénéficié d’une impunité juridique. Il révèle les dessous d’un scandale qui s’étend de la Seconde Guerre mondiale à la Guerre froide.

Gallagher Fenwick

Volodymyr Zelensky – L’Ukraine dans le sang

Éditions du Rocher

256 pages

Ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24, Gallagher Fenwick, actuellement grand reporter, raconte la vie et la mission du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il raconte en même temps celle d’un pays et d’un peuple. Zelensky, un artiste, est devenu président et chef de guerre. Le 24 février 2022, jour de l’invasion russe, Zelensky est entré dans l’Histoire et joue maintenant le rôle de sa vie.

Nicolas F. Paquin

Avant d’oublier – Les Canadiens français à Dieppe

Éditions Hugo Doc

424 pages

Le 19 août 1942, la plage de Dieppe est prise d’assaut par les troupes canadiennes lors d’un raid contre les Allemands qui occupent cette station balnéaire de Normandie. Leur mission, connue sous le nom d’opération Jubilee, vire au cauchemar. Avant d’oublier se consacre aux conséquences de cette opération ratée au cours de laquelle des milliers de Canadiens, dont environ 600 Canadiens français, sont pris sous le tir des canons, entre la mer et les défenses allemandes.

Pekka Hämäläinen

L’Amérique des Sioux

Éditions Albin Michel

600 pages

Red Cloud, Crazy Horse et Sitting Bull sont des figures emblématiques de l’imaginaire américain. Placés pour la première fois au centre de l’histoire, ils apparaissent comme les architectes de L’Amérique des Sioux. L’historien Pekka Hämäläinen retrace l’histoire complète des Lakotas, du début du 16e à l’aube du 21e siècle. Tout d’abord chasseurs-cueilleurs marginaux, les Lakotas se sont réinventés à deux reprises : d’abord en tant que peuple fluvial qui dominait la vallée du Missouri, puis en tant que peuple de cavaliers régnant en maître sur les vastes hautes plaines.

Gilles Proulx avec Louis-Philippe Messier

Montréal – 60 événements qui ont marqué l’histoire de la métropole

Les Éditions du Journal

192 pages

Mêlant dans son récit les hauts faits historiques, les grands phénomènes sociaux et les petits faits vrais qui marquent la vie de toute cité, Gilles Proulx raconte sa ville natale (ou presque, car il est de Verdun !) avec passion. Dans cet exposé historique illustré de documents d’archives, l’auteur raconte des événements qui ont marqué les premiers temps de la métropole, comme le premier mariage célébré à Ville-Marie en 1647, l’arrivée des Filles du Roy et la Grande Paix conclue entre la France et 39 Premières Nations, la fondation de l’hôpital Sainte-Justine et la destruction du « Faubourg à m’lasse ».

Collectif sous la direction de Jean-François Leclerc (Centre d’histoire de Montréal)

Promenades historiques à Montréal

Les Éditions du Journal

240 pages

Par le truchement de photos prises au cours des ans, en collaboration avec le Centre d’histoire de Montréal, Le Journal a souhaité faire découvrir Montréal de façon différente grâce à ses chroniques hebdomadaires « Montréal retour sur l’image ». Un échantillon de plus de cent points d’intérêt est donc présenté dans ce recueil. Pour faciliter son utilisation, dix circuits ont été élaborés à partir des principaux arrondissements de la Ville de Montréal, des îles et des municipalités faisant partie de l’agglomération de Montréal.

Marc de Foy

Baseball PQ – Une histoire illustrée

Les Éditions du Journal

246 pages

Si l’amour des Québécois pour le baseball a connu son apogée avec la grande aventure des Expos, il ne date pas d’hier. Dès la fin du XIXe siècle, le sport avait conquis la province. Avec des images d’action souvent inédites, cet ouvrage richement illustré couvre toute l’histoire du baseball au Québec, de ses modestes débuts jusqu’à la fin du XXe siècle.

Jules Falardeau

La crise d’octobre

Les Éditions du Journal

256 pages

Plus d’un demi-siècle a passé depuis la dernière vague d’attentats du FLQ, l’enlèvement de James Cross et de Pierre Laporte, et la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre. En interrogeant des témoins et des gens qui ont vécu la crise d’Octobre dans les rangs des felquistes et de leurs sympathisants, dans ceux de la police ou dans le milieu journalistique, Jules Falardeau jette un nouvel éclairage sur ces mois qui ont marqué l’histoire du Québec. Le livre contient de nombreuses photos et des documents d’archives.

