VAILLANCOURT, Jeanne



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 6 décembre 2022, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédée madame Jeanne Vaillancourt, fille de feu madame Françoise Desmeules et de feu monsieur Léopold Vaillancourt. Native de Tadoussac, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10 h à 12 h.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à 15h30. Elle laisse dans le deuil sa soeur et ses frères: Colette (feu Jules Sasseville), Yvon (Blandine Couture), Alfred (Micheline Nadeau) et Philippe (Marielle Perrault) ainsi que sa tante Gertrude Desmeules, ses neveux et ses nièces: Michel (Thuhong Pham), Paul (Renée Beaudet), Françoise (Rémi Blouin), Pierre (feu Cynthia Vaillancourt), Martin (Mireille Cantin), Marie (Zoé Béland), François (Fatou Pompilus Toure) et Annie (Yvan Lapointe) ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La bonne humeur, la joie de vivre et la grande générosité de Jeanne resteront parmi nos meilleurs souvenirs d'elle. Ses valeurs familiales et d'entraide ont fait d'elle une personne attachante et beaucoup aimée. La famille souhaite remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé (rue Neilson), en particulier celui de l'étage du Sentier, pour lui avoir prodigué, au cours des quatre dernières années, des soins avec empathie et attention. Elle remercie également Dre Pauline Crête pour l'avoir assistée jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.