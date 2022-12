20 suggestions de lecture inspirantes de nos écrivains

Pour terminer l’année en beauté, on a demandé à 10 écrivains d’ici de nous parler d’un roman québécois et d’un roman étranger qu’ils avaient adorés.

Photos fournies par les maisons d’éditions

Perrine Leblanc

Impromptu de Catherine Mavrikakis. Cette novella met en scène la fascination d’une jeune intellectuelle formée au Québec dans les années 1980 pour un prof d’origine allemande qui incarne à ses yeux la « grande culture ». Nul besoin d’évoluer dans le monde universitaire, qu’Impromptu dépeint avec un humour fin, pour apprécier ce court roman très réussi, d’une érudition qui n’alourdit jamais le récit. Le ton un peu baveux est absolument parfait !

Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney. J’ai eu un immense coup de cœur pour l’adaptation télévisée du deuxième roman de Sally Rooney, Normal People, et là je capote sur son troisième roman, qui traduit les angoisses existentielles et les amours de jeunes milléniaux en Irlande avec une générosité bouleversante. L’écriture sobre, tendre, hyper réaliste, qui décompose les gestes du quotidien dans une analyse fine de notre époque, nous fait entrer dans l’intimité de ces jeunes comme rarement. Sally Rooney est une grande autrice.

Marie-Renée Lavoie

Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali. C’est le roman le plus fascinant, le plus envoûtant et le plus sublimement écrit que j’ai eu le bonheur de lire depuis longtemps. J’ai corné un nombre incalculable de pages pour ne pas perdre les nombreux passages si finement tournés que j’en aurais fait des bibelots. Et j’ai vécu à regret chaque sortie de piste des personnages. Si on m’abandonnait sur une île perdue avec un seul livre pour survivre, c’est avec Scali que je partirais, sans hésitation. Je mourrais de vieillesse bien avant de mourir d’ennui.

Je vais vers l’essai, je triche un peu : la trilogie de Deborah Levy qui s’amorce avec Ce que je ne veux pas savoir, trilogie que j’achète, prête et suggère à tout le monde. Chevauchant son vélo électrique pour gagner les hauteurs de son appartement londonien qu’elle habite avec ses filles, Levy réfléchit l’Afrique, la vie, les femmes, tout en rêvant de dénicher le parfait cabanon d’écriture pour travailler en paix. C’est qu’elle aurait besoin, comme tant d’entre nous, d’un petit coin à elle pour exister et s’épanouir en dehors de tout ce que le quotidien attend d’elle. Levy a sur moi un pouvoir d’apaisement fabuleux.

Jean-François Beauchemin

J’ai pu lire d’assez près Les ombres blanches de Dominique Fortier. Le sujet de ce roman importe au fond assez peu. Ce qui compte en revanche, c’est cette écriture lunaire, uniformément grise, étrangement morne et pourtant par instants belle à en couper le souffle, comme si quelque chose dans cette parole fantomatique et pour ainsi dire enfouie, privée d’air, se démenait pour renaître, cherchait à percer la terre qui la recouvre, pour à la fin s’élever jusqu’au jour. On traverse avec une sorte de stupeur ces pages lumineusement enténébrées d’ombres blanches (les mots), ce monde creusé de vallées profondes et nocturnes (la pensée), fermé sur lui-même par de hauts sommets impraticables (la sensibilité), ce globe criblé de projectiles incandescents (le talent) tombés du ciel, ou en tout cas venus de mondes extérieurs. Un grand petit livre, d’ailleurs fort judicieusement inscrit cet automne comme finaliste au prix du Gouverneur général du Canada.

J’ai relu ce mois-ci avec le même plaisir qu’au moment de sa parution en 2008 le beau et très réjouissant livre de Julian Barnes, Rien à craindre. Je m’étonne encore que la mort, avec tout ce qu’elle comporte d’inconvénients connus et inconnus, puisse faire l’objet d’un livre aussi amusant. C’est en tout cas ce à quoi s’applique M. Barnes à sa façon tout anglaise, et en ayant recours à cet humour si délicieusement sérieux et moqueur, placide et enjoué, humble et érudit, dont seul un homme né dans le pays du roi Charles III est capable. Ma phrase préférée de ce livre merveilleux ? Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque. Voilà qui résume assez bien, il me semble, le ton et la teneur de la thèse soutenue dans ces pages inoubliables et si apaisantes. Oh, et il y a aussi celle-ci, beaucoup moins allègre, mais infiniment vraie : La grande tragédie de la vie n’est pas que les hommes périssent, mais qu’ils cessent d’aimer.

Stanley Péan

En ce qui concerne la littérature québécoise, j’ai été particulièrement charmé par le plus récent recueil de nouvelles de Gilles Archambault, Mes débuts dans l’éternité. On connaît bien et on reconnaît aisément le ton, la petite musique de ce ténor du genre narratif bref, teintée de mélancolie et d’autodérision. On connaît aussi ses thèmes de prédilection, qu’il sait revisiter avec invention, en creusant chaque fois un peu plus profondément le sillon : les années passent et ne repassent pas ; la vie nous déçoit souvent et la mort nous attend tout au bout du chemin... De cette trentaine de nouvelles très courtes (certaines font tout juste une page, une page et demie), je retiens la virtuosité d’un grand maître en grande forme, en possession de ses moyens considérables.

Au rayon du roman étranger, j’ai beaucoup apprécié Open Water de Caleb Azumah Nelson, écrivain et photographe d’origine ghanéenne, installé à Londres. Les prémices peuvent sembler banales, convenues : deux jeunes Londoniens, un photographe et une danseuse, Noirs en pays de Blancs, tombent progressivement amoureux l’un de l’autre alors qu’ils ne le devraient peut-être pas. Sans jamais insister indûment (sans noircir le trait, oserais-je dire), le romancier illustre comment la discrimination raciale teinte tous les moments de la vie de ses personnages, comment ils ne peuvent en faire abstraction, comment ils sont renvoyés sans cesse à la couleur de leur peau, à ce qu’elle représente dans le regard des autres, à ce qu’elle implique pour leur survie.

Marc Séguin

Cet été, par un hasard impossible à expliquer, je me suis retrouvé avec Le torrent d’Anne Hébert entre les mains. Et l’ai relu avec beaucoup d’admiration. C’est un court texte sur la filiation (une relation mère-fils) assez violente, sur les liens invisibles qui nous unissent et nous traversent par l’hérédité. Comme si on ne tombait pas réellement très loin de ses parents et d’un chemin un peu tracé par ceux qui nous ont précédés. À la fois beau et troublant. On ne se refait pas tant...

Encore en écho, plusieurs années après l’avoir commencé un matin de Noël, La route de Cormac McCarthy me hante toujours. L’histoire d’un père et son enfant qui tentent de survivre après la fin du monde. Des gestes de survie essentiels, à l’opposé de notre époque riche et narcissique. Le mariage heureux de la beauté et l’horreur humaine. Et qui a tant de sens surtout qu’on nous annonce la fin du monde imminente (réchauffement et désastres climatiques) depuis plusieurs années.

Heather O’Neill

J’ai adoré Jardin radio de Charlotte Biron. C’est l’histoire d’une jeune doctorante qui reçoit un diagnostic de cancer quelques jours avant de commencer ses études. Ce qui rend ce livre remarquable, c’est le style d’écriture. Je n’ai jamais lu un livre qui capture si parfaitement les sensations d’anxiété et de dépression et d’éloignement de tous ceux qui vous entourent. La narratrice se ramène à la réalité en écoutant des intellectuelles féminines parler à la radio.

Ta mère est une sorcière de Rivka Galchen. Ce livre est basé sur la vie de la mère de Johannes Kepler, qui a été accusée de sorcellerie en 1618. Galchen capture la manie absurde et terrifiante des purges de sorcières. Elle détaille également les difficultés pratiques d’être soupçonné de sorcellerie. Et, aussi, elle parvient à remplir le livre d’humour, notamment lors des procès eux-mêmes, qui semblent tout droit sortis des Monty Python.

Anaïs Barbeau-Lavalette

Mouron des champs de Marie-Hélène Voyer. Il s’agit d’une œuvre poétique qui se lit comme une histoire. La voix de l’autrice est à la fois douce et écorchante. Une plume singulière et inoubliable. Une grande voix, portée par les vents du fleuve Saint-Laurent.

Les oiseaux de Tarjei Vesaas. Avec beaucoup de finesse et tout autant de tendresse, l’auteur norvégien parvient à nous plonger dans la tête singulière et magnifique de Matthis, un homme déficient.

Louise Tremblay d’Essiambre

Pour le roman québécois, j’irais avec Et si c’était ça, le bonheur ? de Francine Ruel. Ce livre n’est pas récent, j’en conviens, mais je l’ai beaucoup aimé. Drôle, sincère, attachant et tellement réaliste, il restera dans ma bibliothèque pour que je puisse le relire aussi souvent que j’en aurai envie. C’est une cure de bonne humeur garantie. Lui et les deux autres tomes qui ont suivi.

Quant à mon plus récent coup de cœur, il date de l’été dernier, et je ne l’ai toujours pas terminé. Il s’agit de Changer l’eau des fleurs de l’auteure française Valérie Perrin. Ce roman est un grand bonheur de lecture à déguster à toutes petites bouchées pour en savourer chaque page. Cela faisait longtemps que je n’avais pas connu le plaisir à la fois tout simple et combien satisfaisant de me laisser envahir par les mots d’un autre.

Alain Farah

Quand je ne dis rien je pense encore de Camille Readman Prud’homme n’est pas un roman, mais c’est le livre québécois qui, cette année, m’a le plus réjoui. Je l’attendais depuis longtemps, cette poésie si vive et joueuse qui questionne à chaque page l’aventure de la parole, le mouvement concret de la pensée, l’énigme de l’ordinaire. Le livre est publié par une de mes maisons d’édition préférées, L’Oie de Cravan.

Le complot contre l’Amérique de Philip Roth. Je viens seulement de rencontrer dans ma vie de lecteur ce maître américain de l’autofiction, et c’est un grand choc. Le roman est campé dans un univers parallèle, où les États-Unis, menés par un Charles Lindbergh transformé en président populiste, refusent de s’engager dans la Seconde Guerre mondiale. À travers les yeux d’un Philip de neuf ans, on assiste impuissant aux périls qui menacent la démocratie américaine et en particulier sa minorité juive.

Patrick Senécal

Mon coup de cœur québécois des derniers mois est le roman Mukbang, par Fanie Demeule. Durant les trente ou quarante premières pages, je n’étais pas convaincu : ça ressemblait à un roman qui dénonce sans beaucoup d’originalité la dépendance des jeunes envers certains influenceurs insignifiants... et tout à coup, l’histoire prend une tournure tout à fait inattendue, devenant peu à peu un drame mystérieux, puis vaguement fantastique, puis carrément horrifique, avec des ramifications symboliques étonnantes et audacieuses. Un roman unique en son genre, fascinant, qui nous transporte dans des zones très sombres.

Du côté étranger, c’est le roman Le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, paru en 1958. C’est un livre qui raconte l’annexion de la Sicile par l’Italie en 1861 du point de vue d’un noble qui voit tout son univers bouleversé. C’est non seulement un roman historique instructif, mais aussi une réflexion psychologique et sociale lucide de la Sicile et de ses habitants, qui ont toujours été conquis par d’autres peuples. Très solide.