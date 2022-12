GRENIER TREMBLAY, Lucienne



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Lucienne Grenier, épouse de feu monsieur Raymond Tremblay. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances une heure avant soit à 9h30. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée de la Chapelle du cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré le jour même. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres, belles-filles, petits-enfants: feu Micheline (Mitchell Marin) et leurs enfants Sophie (Dany Gaudreault) et Philippe; Huguette (Matthieu Morin) et leurs enfants Catherine et Pierre-Luc (Katherine Couture-Picard); Raymonde (Jean Corriveau) et leur fils Julien (Marie-Ève Cloutier); Jocelyn (Noëlla Bolduc) et leurs enfants Luc (Frédérique Harvey) et Émilie (Nabil Bouazzaoui); Johanne, (Pierre Cunningham) et leurs enfants Julie (Dave Hughes) et Audrey (Alexandre Dubé); Martin (Janet Harris) et leurs enfants Thomas (Bryanna Elizabeth Thompson), Annie (Vincent Cormier), Caleb et Samuel; et quatre arrière petits-enfants: Liam, Olivia, Adèle et Jacob; sa soeur Thérèse Grenier ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines. Elle est allée rejoindre, ses frères et sa soeur beaux-frères et belles-soeurs: Ovila (Colette Drouin), René (Rachelle Coulombe), Lucien (Marguerite Rousseau) et Murielle Grenier; de la famille Tremblay: Marie-Blanche, Annabelle, Démerise (Honoré Barrette), Joseph Alfred (Léonie Simard), Marie-Anna, Albert (Gemma Barrette), Lucia (Daniel Boissonneault), Désanges (Alfred Paré), Gérard, Charles-Aimé, Rita (Joseph Picard), Madeleine (Rosario Blouin). La famille souhaite remercier chaleureusement la docteur Christine Lemay et le Docteur Pierre Boutet ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et du CLSC Orléans (Beaupré) pour les bons soins prodigués et tient également à remercier le personnel de la Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur grand dévouement pour notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0.