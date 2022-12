SIMARD, Régis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 décembre 2022, à l'âge de 75 ans et 1 mois, est décédé monsieur Régis Simard, époux de madame Marie-Paule Lirette, fils de feu madame Yvette Lavigne et de feu monsieur Edmond-Louis Simard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au St Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Manon Dumas); son petit-fils Alexandre Dumas Simard; ses frères et soeurs: Marcelle (Donald Caouette), Benoit (Rosa Tremblay), Carmen (Rodrigue Lachance); ses belles soeurs: Noëlla Alain Lirette et Pauline Poirier Lirette; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa filles Annie. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.