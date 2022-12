AYLWIN, Soeur Denise s.s.s.



À l'infirmerie des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère Saint-Augustin de l'Hôpital général de Québec, le 13 décembre 2022, est décédée Soeur Denise Aylwin, à l'âge 94 ans et 7 mois, dont 73 ans de profession religieuse dans la congrégation des Servantes du très Saint-Sacrement. Elle était la fille de feu monsieur Emile Aylwin et de feu dame Marie-Louise Darveau et native de Saint-Louis de Nédelec, Témiscamingue.Le corps sera exposé auet de là au cimetière Notre-Dame-de-Belmont pour l'inhumation. Outre sa famille religieuse, Soeur Denise laisse dans le deuil sa soeur Suzanne, s.s.s. des neveux, nièces, cousins, cousines. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et ses soeurs : Soeur Jeanne s.s.s., Soeur Cécile s.s.s., Soeur Thérèse s.s.s., Jacques, Jules, Fernand et Fernande, Jean-Louis (tous décédés en bas-âge), Jean-Louis s.s.s., Ulric et François-Jacques. Les religieuses ainsi que la famille remercient les Augustines de la Miséricorde de Jésus et le personnel de l'infirmerie pour les soins attentionnés prodigués à Soeur Denise.