VALLÉE, Conrad



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 3 décembre 2022 à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Conrad Vallée, époux de dame Estelle Lord. Il était le fils de feu dame Charlotte Savary et de feu monsieur Roland Vallée. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil, outre son épouse Estelle; son fils Michel (Lucie Rainville); ses petits-enfants : William Vallée et Laurence Vallée (Geneviève Gauthier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jean-Guy (feu Hélène Bédard), Louisette (feu Gilbert Jobin) et Serge (Michelle Laforce). Il était le beau-frère de feu Robert, feu Antoinette (feu Yvon Drolet), feu Yolande (feu Armand St-Pierre), Gaston (Solange Pelletier), Roméo (Hélène Auclair) et Eugène (Carole Bradette). La famille désire remercier les membres de la famille Jobin pour leur support inestimable lors de cette période difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.