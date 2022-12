PASCAL, Soeur Pierrette

(Anne-Marie-de-Jésus)



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560 Chemin Ste-Foy Québec, le 13 décembre 2022, à l'âge de 95 ans est décédée soeur Pierrette Pascal (Anne-Marie-de-Jésus), soeur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Monsieur Germain Pascal et de feu Madame Clarisse Cotte, originaire d'Aubenas, en Ardèche, en France. Elle était dans la 69e année de sa profession religieuse.Elle sera exposée à la :à 8h15. À sa demande le cercueil sera fermé.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, ville de Québec, G1N 4R8 dans l'Ilot de la communauté, sous la direction de la Maison Lépine Cloutier. Soeur Pierrette Pascal laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse et les associés-es de la communauté, sa soeur feu Germaine Pascal, sa cousine Madame Françoise Nies de France, ses cousins, cousines et ses nombreux amis et amies.