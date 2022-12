DELISLE, Thérèse



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 14 décembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Thérèse Delisle, fille de feu Omer Delisle et de feu Corinne Robitaille. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles pour l'inhumation. La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, téléphone: 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don