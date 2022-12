Patinage de vitesse: Antoine Gélinas-Beaulieu comblé avec son épouse

CALGARY | Pour la première fois en Coupe du monde, Antoine Gélinas-Beaulieu a la chance, en fin de semaine, à Calgary, de patiner devant sa plus grande admiratrice.

Étudiante à la maîtrise en agronomie à l’Université Laval, Vicki Clouet-Côté profite d’un horaire plus souple et elle a pu s’envoler vers Calgary, mercredi, pour voir son homme en action pour la première fois sur le circuit de la Coupe du monde.

Coiffée du chapeau de cowboy que Gélinas-Beaulieu avait remporté en vertu de sa médaille de bronze au 1000 m, dimanche dernier, l’ancienne joueuse de rugby était aux premières loges, vendredi, pour assister à la prestation de son amoureux, de Laurent Dubreuil et de Christopher Fiola, qui sont montés sur la troisième marche du podium au sprint par équipes. Elle avait de plus assisté, plus tôt dans la journée, au 1500 m.

« C’était irréel, résume-t-elle. Moi qui crie tellement habituellement lorsque j’assiste à ses compétitions à Québec, j’étais figée. Antoine ne me trouvait pas dans les gradins parce que j’étais silencieuse, mais il m’a trouvée après la course. J’aurais eu le goût d’être à sa place sur la ligne de départ, mais je ne pouvais rien faire. »

Moment attendu

L’étudiante à la maîtrise attendait ce moment depuis longtemps.

« J’enviais pas mal ses parents qui avaient l’opportunité d’aller le voir, souligne-t-elle. Ils m’envoyaient des vidéos. J’avais un examen mercredi matin et j’ai filé à l’aéroport à Montréal où la mère d’Antoine m’attendait pour récupérer notre chien. Nous avons un gros groupe de partisans d’Antoine et c’est moi leur représentante en fin de semaine. C’est important que je partage ces moments afin que tous puissent les vivre. »

Clouet-Côté est emballée par son expérience depuis qu’elle a mis les pieds à Calgary.

« Toute la communauté du patinage de vitesse m’entoure, la communauté d’Antoine, explique-t-elle. C’est beau à voir. J’habite chez Hamish Black, un ancien coéquipier d’Antoine et qui est un ami. »

Gélinas-Beaulieu est tout aussi emballé par la présence de son épouse à l’Ovale olympique.

« C’est incroyable qu’elle soit présente. C’est le fun de patiner devant ceux qu’on aime et de partager ces moments. »

Travail d’équipe

En couple depuis 2015 et maintenant mariés, Gélinas-Beaulieu et sa tendre moitié se motivent l’un et l’autre.

« Nous avons rêvé ensemble qu’Antoine participe aux Jeux olympiques de Pékin et que je fasse des études en agronomie, raconte Clouet-Côté. J’aimais les animaux, mais je n’étais pas très bonne à l’école. Antoine m’a convaincue d’étudier en agronomie et j’ai adopté sa rigueur. J’ai terminé mon bac et obtenu une bourse pour la maîtrise. On s’est poussés mutuellement. Ce fut difficile au début, mais nos efforts ont fini par payer. »

Devant son écran, Clouet-Côté a pleinement savouré la première médaille individuelle en Coupe du monde de son mari, dimanche dernier. Elle a aussi appris à vivre avec les crises d’asthme de son homme.

« Ça prouve que les gentils peuvent gagner. Il pratique son sport pour les bonnes raisons et avec une éthique saine. Il a eu plusieurs cailloux dans son soulier au fil des ans et il mérite de se retrouver sous les projecteurs.

« Quant à ses crises d’asthme, il perçoit les symptômes et il est capable de les affronter, de poursuivre l’ancienne joueuse de rugby. Je sais qu’il ne prendra pas de risque et il est bien entouré de plus en plus. »

La gêne disparue, Clouet-Côté et Black promettent une surprise, dimanche, pour le 1000 m.

« Ce goût de me déguiser pour les courses d’Antoine vient du rugby où les déguisements sont populaires, souligne-t-elle. Je ne l’ai pas fait, vendredi, parce que j’étais seule, mais mon costume est prêt pour dimanche. »