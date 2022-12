LANDRY, Suzanne St-Onge



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Suzanne St-Onge, épouse de feu monsieur Adélard Landry. Elle était la fille de feu Martin St-Onge et de feu Corinne Laroche. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Dominique Richard), Manon (Daniel Riverin), Nancy (Robert Larochelle); ses petits-enfants : Didier (Marie-Laurence Rochette), Francis (Marilyn Godbout) et Justin Landry (Emmy Gagné); Mathieu (Véronique Gagnon), Marie-Eve Riverin (Maxime Bergeron), Alexandra (Jonathan Ouellet-Carrier) et Lucas Landry-Miville; ses arrière-petits-enfants : Louis, Maxime, Evelyn, Blanche, Xavier, Elie, Jacob, Alice; ses frères et sœurs : feu Denis (Hélène Caron), feu Léon (Yolande Guimond), Benjamin (Lise Auger), Colette (Réjean Tousignant), Rachel (André Defoy), Armand (Céline Blanchet), feu Luc, feu Pierre-Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Adélard, feu Roland (feu Lucienne Bérubé), feu Thérèse (feu Gérard Plourde), feu Sr Marie-Claire a.m.j., feu Roger (feu Louisette Bélanger), feu Élizabeth (feu François Plourde), feu Marie-Ange (feu Henri Mekkelholt), feu Georges (Rachel Major), feu Léopold (feu Jeanne Bouchard), Marie-Paule, feu Annette (André Montmarquet), feu Yvette, Cécile (feu Jean-Paul Marcotte); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Conf'Or et au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, fhdl.ca.