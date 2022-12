BRETON, Christian



À Québec, le 9 décembre 2022, à l'âge de 55 ans est décédé monsieur Christian Breton, fils de dame Rose-Annette Lebel et de feu monsieur Jean Breton. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il demeurait à Québec. Outre sa mère, il laisse dans le deuil son fils Jean-Christopher Breton (Élyane Gagnon) et sa mère Marie-Claude Gagnon; sa sœur Marise et ses enfants : Sandra, Éric et Simon. Sont aussi affectés par son départ ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1re Avenue, Québec (Québec), G1L 3L1. https://www.jedonneenligne.org/fondationcpsq/dim/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele mardi 20 décembre à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.