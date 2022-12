BLOUIN, Robert



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 11 mois est décédé monsieur Robert Blouin, époux de feu madame Laurette Giguère, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Blouin et de feu madame Irma Vaillancourt. Robert Blouin est décédé sereinement et paisiblement entouré de l'amour des siens.Il laisse dans le deuil son fils : Jean (Nathalie Bolduc) ; ses petits-enfants : Anne-Sophie et Charles-Olivier; ses frères et sœurs : Lucille (feu Roland Jobin), Maurice (Françoise Racine), Éliane (feu Roger Verreault), Monique (Antoine Pouliot) et Céline (feu Léopold Cloutier). Il était le frère de feu Jean-Paul (feu Noëlla Larocque), feu Georgette (feu Jean-Paul Cloutier), feu Roland (feu Jeannine Paquet), feu Denise (feu Jos Plante), feu Marcel (Fernande Desroches), feu Lucien (feu Hélène Deslauriers) et feu André (Carole Millier). Il était le beau-frère de (famille Giguère) : feu Jeanne, feu Oliva (feu Henri Gingras), feu Pierre (feu Ghyslaine Morrisette), feu Françoise (feu Jules Arthur Robitaille) et feu Collette (feu Roger Monier). Se souviendront également de lui plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au:de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera ensuite au cimetière St-Charles. Robert était un époux, un papa, un beau-papa et un grand-papa extrêmement chaleureux, attentif à sa famille et à ses amis.es. Tous se souviendront de sa grande résilience, de sa douceur et de sa générosité. Son sourire et son rire resteront à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont bien connu et aimé. La famille remercie sincèrement le personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Le dévouement, la générosité et l'humanisme font partie de leur quotidien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec au 2975, chemin Saint-Louis, local B-110, Québec Qc G1W 1P9, 418 529-9141, poste 4366, site web : https://fondationelan.com/fondation/