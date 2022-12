Bactérie Listeria: rappel de «Gorgonzola Dolce»

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède au rappel du produit «Gorgonzola Dolce» de la marque Igor, car il pourrait avoir été contaminé par la bactérie Listeria.

Les produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués, a avisé l’ACIA, par voie de communiqué.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade.

Le produit visé par le rappel a été vendu en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Le produit concerné est le « Gorgonzola Dolce », de la marque Igor et vendu par l’entreprise Jan K. Overweel Limited. Le rappel vise les produits ayant pour numéro de lot 2774015 et 2775033.