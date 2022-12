POWER, Kathleen



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 1er décembre 2022, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Kathleen Power, fille de feu madame Fleurette Veillette et de feu monsieur John Power. Elle demeurait à Québec.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère : Maureen Power (feu Yvan Beauchamp), feu Bertin Power (feu Cecile Ruelland); ainsi que ses neveux et nièces : André Beauchamp (Marie-France Nolin), feu Johanne Beauchamp (Gilles Tremblay), John, Mark et Richard Power ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer / Cancer du sein.