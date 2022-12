Bienvenue dans le Montréal de 2050

Projetons-nous en 2050. Dans moins de 30 ans.

Les tendances démographiques et sociologiques étant ce qu’elles sont, on peut être assurés que Montréal et Laval et même les 450 ne seront plus des villes culturellement québécoises.

On peut même croire que ces territoires obtiendront un statut particulier et que la loi 101 ne s’y appliquera plus.

Car il y a des limites à maintenir une « langue publique commune » dans une société où elle n’est plus la langue spontanée de personne.

Acadie

Évidemment, il y aura encore des « Québécois à l’ancienne » qui s’entêteront à vouloir vivre en français. On les accusera d’intolérance, de vivre dans le passé, de ne pas comprendre que le monde a changé. On leur reprochera de ne pas s’intégrer à ce que le Québec est devenu.

Naturellement, le discours public dira que Montréal est toujours québécoise, mais que la définition de ce qui est québécois a changé. C’est en manipulant le vocabulaire qu’on trompe les peuples.

Dans les régions, on parlera encore français. La jeunesse aura tendance à les quitter, pour aller s’angliciser, car seul l’anglais sera jugé langue d’avenir.

Devant ce spectacle, certains se demanderont pourquoi on ne leur avait pas dit que le Québec courait à l’assimilation s’il restait dans un Canada converti à l’utopie multiculturaliste et immigrationniste.

Ils se demanderont pourquoi nous avons attendu qu’il soit trop tard pour nous réveiller.

Le Québec n’étant plus qu’une grosse Acadie, et d’ici peu, une triste Louisiane, on leur racontera qu’un premier ministre du temps jadis avait même annoncé sa louisianisation.

Trop tard

On leur racontera même que conscient de cela, il n’avait rien fait.

Ils ne le croiront pas. Et quand ils apprendront que c’était vrai, ils se demanderont pourquoi un peuple qui savait ce qui allait lui arriver aura néanmoins décidé de faire comme si de rien n’était, et de foncer dans le mur.