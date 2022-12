Boxe: «Qui traverse la vie sans connaître la défaite?», Mary Spencer

SHAWINIGAN - La Canadienne Mary Spencer aurait bien voulu gagner ce titre de championne du monde IBO, mais devant le constat de la défaite, elle s’est montrée sage et un brin philosophe.

«La vérité est que je n’aime pas perdre, mais qui traverse la vie sans connaître la défaite?», a-t-elle demandé, au moment de commenter son revers par décision unanime des juges face à la Belge Femke Hermans (14-4, 5 K.-O)

«Ce n’est absolument pas le résultat que je voulais, a ajouté l’Ontarienne, protégée d’Eye of the Tiger Management. Je suis fâchée, mais en même temps, j’ai une perspective différente.»

«J’ai 38 ans et mon expérience de vie n’est pas la même que lorsque j’en avais 22, alors qu’en cas de défaite, je pouvais penser que c’était la fin du monde. Je prends cette défaite et je comprends que je dois penser à ce que j’ai fait et à ce que je n’ai pas fait.»

Spencer a avoué qu’elle semblait fatiguée très tôt durant le combat.

«Je savais que mon niveau d’énergie était bas, a-t-elle dit. Dans les dernières semaines, le rhume courait dans le gym et j’avais peur que le combat soit annulé. J’ai tenu le coup et je ne veux pas utiliser ça comme excuse.»

Un grand moment pour Hermans

Évidemment, le malheur de la Canadienne allait faire le bonheur de la Belge.

«D’être championne du monde, c’est tout pour moi, a affirmé Hermans, avec émotion. C’est incroyable!»

«C’est dur d’être boxeuse, surtout au niveau féminin, je dois travailler à temps plein, a par ailleurs rappelé l’Européenne, qui œuvre dans le domaine de la logistique à titre de superviseuse de magasins. Je me réveille à 5h chaque matin pour aller travailler jusqu’à 16h. Après, je pars à l’entraînement.»

Son équipe du club de boxe Bufi était comblée.

«C’est énorme!», s’est exprimé l’entraîneur Mauro Bufi.

«Je veux démontrer qu’on a du talent en Belgique», a conclu Hermans.