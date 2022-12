Chasse au faisan: toujours en attente des réponses

(NDLR) À l’invitation du cabinet du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, notre chroniqueur de chasse et pêche Patrick Campeau a posé ses questions concernant la fameuse chasse au faisan à laquelle l’élu a participé en octobre sur l’île de la Province, territoire privé du lac Memphrémagog. Le cabinet avait refusé de répondre à toutes les questions de notre Bureau d’enquête, demandant que nous laissions notre chroniqueur de chasse et pêche les poser. Or, une semaine après publication, le cabinet n’y a toujours pas répondu. Nous reproduisons ces 20 questions ci-dessous.

1. Combien de faisans avez-vous tués ?

2. Était-ce votre première chasse au faisan ?

3. Pratiquez-vous d’autres chasses ?

4. Avez-vous réussi votre cours de maniement d’arme à feu ?

5. Détenez-vous une carte de chasseur et, si oui, de quelle catégorie ?

6. Quel type d’arme avez-vous utilisée ?

7. Était-ce une arme à feu qui vous a été fournie ou qui vous appartient ?

8. Possédez-vous une carte de possession et d’acquisition d’arme à feu ?

9. Pensez-vous que la chasse au faisan est plus une chasse ou une activité de tir ?

10. Étiez-vous accompagné par un guide ?

11. Est-ce vous ou votre guide qui rechargeait votre arme à feu ?

12. Est-ce vous ou votre guide qui allait chercher les faisans ?

13. Est-ce vous ou votre guide qui a préparé les faisans pour consommation ?

14. Avec combien de faisans abattus êtes-vous reparti chez vous à la fin de la journée ?

15. Avez-vous participé au lunch sur l’heure du midi ?

16. Vous a-t-on servi du faisan pour le lunch ?

17. Qu’y avait-il au menu ?

18. De quelle heure à quelle heure cette activité a-t-elle duré, entre le moment où vous êtes arrivé au débarcadère du côté terre et le moment où vous y êtes revenu ?

19. Est-ce une activité que vous avez l’intention de pratiquer de nouveau ?

20. Recommanderiez-vous cette chasse au grand public ?