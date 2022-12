Comment me sortir du pétrin dans lequel je me suis mise ?

Je suis une femme de 83 ans qui a trimé dur toute sa vie pour faire sa petite place au soleil et qui ai vécu beaucoup d’embûches en cours de route. Mon fils unique n’a jamais été vraiment proche de moi, et me reproche encore d’avoir enduré son père jusqu’à sa mort, même si c’était un homme sévère et violent.

Je n’ai jamais vécu dans l’aisance, mais j’ai toujours eu de quoi vivre correctement. Au décès de mon mari il y a huit ans, j’ai fait la rencontre d’un homme qui me semblait correspondre à ce que j’avais toujours espéré comme conjoint. Avec de bonnes manières et un parler doux, il m’a complètement séduite.

Après une bonne année de fréquentation, il est venu s’installer chez moi, vu que ma résidence était plus propice à une vie de couple que son petit logement à lui. Pendant sept ans, les choses me semblaient bien se passer entre nous. Mais voilà que l’an dernier, il m’annonçait subitement qu’il me quittait sans autre explication, et en me laissant le chien qu’on avait acheté ensemble dont il ne voulait plus.

Sous le choc, je n’ai pas su quoi dire, pour apprendre quelques semaines plus tard qu’il était allé s’installer chez une voisine de la rue d’en arrière qu’on avait croisée une fois au parc en allant faire une marche avec notre chien. Ça m’a mise dans une colère noire.

Et voilà qu’il y a quelques semaines, monsieur revenait me voir, pleurant et repentant, totalement disposé à refaire vie commune avec moi. Je fus tellement touchée par son discours et la peine qu’il affichait. Il m’avait l’air si sincère que j’ai tout de suite donné ma bénédiction à cet enfant prodigue.

Il est revenu, mais ça ne se passe pas comme je l’espérais. J’ai tout le temps en tête sa fuite subite, et je me lève chaque matin avec la peur qu’il me signale à nouveau son départ. Je ne sais même plus ce qui a pu me pousser à le reprendre, car je ressens encore de la colère face à son geste de fuite, et comme il nous arrive de croiser la femme pour qui il m’a laissée et qu’il semble que c’est elle qui l’a mis à la porte, je ne sais plus quoi penser de tout ça.

Aidez-moi à me faire une tête, car je crois que cette affaire va me rendre folle. Le pire dans tout ça c’est que je me rends compte qu’il n’est pas si drôle que ça au quotidien, cet homme. Comme si je voyais aujourd’hui ce que je me refusais de voir autrefois, tellement je croyais avoir absolument besoin d’un homme dans ma vie.

Nana

Les enjeux de votre affaire me semblent si clairs que je ne vois même pas en quoi je pourrais vous être utile pour prendre votre décision. Si cet homme profite de vous comme vous semblez le supposer, ou bien vous choisissez de vous laisser mener par votre dépendance affective et vous restez avec lui, ou bien vous lui montrez la porte en guise de respect envers vous-même.

Si par contre vous êtes mue par un orgueil blessé par l’abandon subi au profit d’une femme que vous connaissez, et doublement blessée pour avoir appris qu’elle avait eu le courage, elle, de le mettre à la porte, alors que vous vous humiliez en ramassant ses miettes, méfiez-vous de vous-même.

La réponse finale à toutes ces questions, c’est à vous seule de la donner, car il s’agit de votre vie à vous et pas de celle de personne d’autre. Mais, quelle que soit la décision que vous prendrez, il est important de bien peser le pour et le contre avant de la prendre pour être capable d’en mesurer toutes les conséquences.