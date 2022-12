COP15 à Montréal: fraude intellectuelle du ministre Charette

Photo d'archives, Anne-Caroline Desplanques Une des dernières forêts vierges de la zone boréale se trouve dans la Vallée de la rivière Broadback à plus de 1000 km au nord de Montréal, entre le 50e et le 52e parallèle. La communauté Cri de Waswanipi se bat depuis plus d’une décennie avec l’aide des organisations écologistes pour qu’y soit créée une immense aire protégée sur un territoire de 13 000 km2, soit plus de 25 fois la superficie de l’île de Montréal.