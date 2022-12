Courteau peut marcher la tête haute

Gilles Courteau prononçait son allocution sans problème et avec rigueur jusqu’à ce qu’arrive le moment de remercier sa conjointe France, sa fille Jessie et son fils Louis-Jean. Ses lunettes se sont embuées, sa voix a craqué et il a sorti les papiers-mouchoirs ; il n’arrivait plus à se contrôler. Il a fait une pause et s’est repris deux ou trois fois avant de terminer son discours.

« Je ne pensais pas que ça pourrait être émotif comme ça, mais ce l’est », a-t-il dit avec un sourire.

Le bureau des gouverneurs lui a fait une belle surprise aussi. La Coupe du président, qui est décernée à l’équipe championne des séries éliminatoires, a été rebaptisée trophée Gilles-Courteau.

Ce n’est pas rien !

C’est 38 ans de sa vie que Courteau emportera avec lui lorsqu’il quittera la Ligue de hockey junior du Québec définitivement, le 31 mai 2024.

Preuve de sa compétence

Les recherches pour trouver le prochain commissaire commenceront après les Fêtes. L’identité de son successeur sera connue à la fin du mois de mai prochain.

On n’occupe pas un poste important aussi longtemps que Courteau l’a fait sans avoir les compétences requises.

Guy Lafleur lui avait rendu un bel hommage en rapport avec sa longévité pendant les festivités du cinquantenaire du circuit, en 2019.

« Soit qu’il fait la job, soit qu’il est irremplaçable », avait lancé l’ami Guy.

La preuve est qu’il n’a pas été poussé vers la sortie. Il quitte parce qu’il estime que le moment est venu de profiter de la vie.

Courteau a franchi tous les échelons avant de devenir président, puis commissaire, de la LHJMQ.

En 1975, il était embauché à titre de statisticien des Draveurs de Trois-Rivières qui étaient dirigés par un certain Michel Bergeron, dit « le Tigre ».

Courteau a dû recevoir quelques coups de griffe car Bergeron rugissait fort dans le temps !

Trois ans plus tard, Courteau déménageait à Québec, où il a travaillé sous les ordres du grand Paul Dumont.

Il faisait tout pour M. Dumont. Il lui servait même de chauffeur. Mais ce fut un formidable apprentissage.

M. Dumont était maître après Dieu dans la ligue.

En 1981, Courteau s’est retrouvé directeur administratif des Remparts.

Des bons tuteurs

Puis, tout d’un coup à l’âge de 29 ans seulement, il a hérité du fauteuil de président de la ligue, comme on disait alors.

Courteau avait été nommé sur une base intérimaire, le temps probablement que le poste soit confié à quelqu’un d’âge mûr.

Mais les choses en sont restées là. Il a gagné la confiance des gouverneurs de la ligue.

Son prédécesseur, le docteur Guy Morissette, et le bon vieux John Horman lui ont montré les ficelles du métier. Trente-six années se sont écoulées depuis.

« Ça a passé à la vitesse de l’éclair ! de s’exclamer Courteau.

« J’ai vécu ces années avec beaucoup de passion. Mon épouse et mes enfants ont été aussi des facteurs qui expliquent ma longévité.

« Chaque année, tu pars d’avril [séries éliminatoires] à juin [repêchage de la LNH]. Ce n’est pas évident pour la famille. »

Passion et émotion

On ignore si Courteau sera consulté pour le choix de son dauphin. Mais il sait une chose : « Il faut de la passion et de l’émotion pour faire ce travail », a-t-il déclaré plus d’une fois.

Courteau pourra partir la tête haute lorsqu’il remettra la clé de son bureau à l’homme ou à la femme qui sera retenu par le comité de sélection.

Sa plus grande fierté est le programme sport-études qui existe depuis 1987. Des sommes totalisant 17 255 500 $ ont été distribuées jusqu’à présent.

Courteau se réjouit aussi d’avoir procédé à des expansions qui ont permis à la ligue d’étendre ses tentacules dans cinq villes des Maritimes.

La LHJMQ revendique également 10 conquêtes de la Coupe Memorial, dont six au cours des 10 dernières années, sous sa direction. Difficile de demander mieux !

Les dossiers sombres

Veiller au bon fonctionnement d’une ligue sportive veut dire aussi avoir à composer avec des dossiers difficiles. Pensons aux inconduites sexuelles qui sont un fléau dans le hockey junior.

Cette semaine, on apprenait que trois anciens joueurs des Voltigeurs de Drummondville, dont Noah Corson, auraient agressé une adolescente de 15 ans en 2016.

« C’est malheureux, inacceptable, inapproprié », a lancé Gilles Courteau à l’émission de Mario Dumont, hier.

« C’est la deuxième action inappropriée qui survient à Drummondville pour laquelle il y a des accusations et pour laquelle Corson devra se présenter devant la cour en juin.

« Il y a eu les joueurs des Tigres de Victoriaville, qu’on a suspendus. Entre-temps, il y a eu quelques allégations et il n’y a eu aucune accusation de quelque nature que ce soit.

« Je ne pense pas qu’il faut généraliser par rapport aux deux cas qu’on a eus et banaliser tout ce qui se fait de bien dans la Ligue junior majeure du Québec.

« Au contraire, pour nous c’est un bon signe que ça va continuer en s’améliorant. »

Courteau dit avoir confiance au programme d’éducation qui est en place pour les joueurs.

« Nous avons des politiques en place depuis plus de 12 ans, a-t-il souligné en point de presse. Nous en avons ajouté des nouvelles et nous avons renforcé les politiques existantes. Nous avons embauché Léa Clermont-Dion pour offrir des conférences sur le consentement à nos joueurs. »

En désaccord avec Bolduc

Enfin, Courteau s’est prononcé sur les propos tenus mercredi par Zachary Bolduc selon lesquels les joueurs québécois invités au camp d’entraînement d’Équipe Canada partent avec deux prises contre eux.

« Je peux comprendre sa déception, mais ce n’est pas une question de langue. Il y a une douzaine d’années, quand un entraîneur de la LHJMQ était nommé dans le groupe d’entraîneurs d’Équipe Canada junior, c’était pour venir en aide aux joueurs francophones qui pouvaient avoir de la difficulté à comprendre les directives pendant les entraînements. Les choses ont évolué depuis. »