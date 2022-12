De la neige encore attendue pour l’ouest et le centre du Québec samedi

La journée de samedi sera nuageuse pour la majorité de la province, tandis que l’ouest et le centre du Québec recevront entre 5 et 10 cm de neige.

Les températures resteront stables et proches de 0 dans l’ouest de la province. Dans l’est et le centre du Québec, le mercure oscillera entre -1 et 0 degrés Celsius.

Les Îles-de-la-Madeleine seront plus chanceuses avec un temps nuageux et des températures avoisinant les 2 degrés.

Le nord et l’extrême nord connaîtront également un début de week-end nuageux, avec des températures atteignant en moyenne -6 et -11, respectivement.