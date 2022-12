Conquête de l'espace: des Québécois à la conquête d’un marché de 508 milliards $

Les voyages sur la Lune et sur Mars deviennent peu à peu réalité, et les entreprises privées – dont des québécoises – affûtent leurs armes pour conquérir l’El Dorado interstellaire.

Fini le temps où les gouvernements soviétiques et américains se bagarraient à coups de milliards pour savoir qui pousse le plus loin dans l’espace. Les entreprises privées sont maintenant sur la première ligne de cette course, qui représente un marché de plus de 370 milliards $ US (508 G$ CA) , selon la firme Euroconsult.

Des milliardaires, comme Elon Musk, envoient déjà des astronautes vers la Station spatiale internationale (SSI) avec son entreprise SpaceX, mais les Québécois ne sont pas en reste.

Des Québécois qui voient loin

« Au Québec, on a 950 employés qui travaillent sur l’espace. Ils fabriquent des satellites, des pièces pour des satellites d’autres entreprises et des ordinateurs pour l’espace », dit Giovanni D’Aliesio, directeur du développement chez MDA Satellite Systems.

MDA, qui a un bureau à Sainte-Anne-de-Bellevue, a construit le bras robotique Canadarm de la Station spatiale internationale, qui sert notamment à assurer la maintenance de la Station et à saisir des vaisseaux-cargos et les amarrer à la Station.

L’entreprise est d’ailleurs chargée de construire Canadarm3, le bras robotique de la nouvelle station spatiale en orbite autour de la Lune qui sera lancée vers 2026.

Un marché qui s’ouvre

« Avant, c’était toujours les gouvernements qui avaient l’argent. Il fallait attendre après le gouvernement pour des projets. Mais le coût pour envoyer des technologies dans l’espace a diminué beaucoup dernièrement, grâce à des entreprises comme SpaceX. Aujourd’hui, c’est possible d’être profitable en exploitant l’espace », ajoute Giovanni D’Aliesio.

D’autres entreprises québécoises se sont lancées dans l’espace. Felix & Paul Studios, de Montréal, développent entre autres une caméra pour capter des images à l’extérieur de la Station spatiale internationale.

NGC Aerospace, de Sherbrooke, développe quant à elle un système informatisé permettant aux véhicules spatiaux d’atterrir en sécurité sur la Lune.

Objectif Mars

« Depuis la course vers la Lune des années 1960, les gouvernements ont toujours dominé les programmes d’exploration spatiale. Ce qu’on voit de plus en plus, c’est l’émergence de partenariats public-privé et la présence d’entreprises qui aident à réduire les coûts et améliorer l’efficacité des programmes », dit Miguel Ouellette, économiste pour Euroconsult, une firme spécialisée dans l’accompagnement des entreprises et des entités gouvernementales du secteur spatial, qui a un bureau à Montréal.

La compagnie américaine Bobcat, également, travaille à construire des machines qui permettront de faire du minage de matériaux sur la Lune, selon nos sources.

Des concurrents inattendus

Rappelons que la mission principale d’Artémis, de la NASA, est de mettre un pied sur Mars d’ici 2030, ouvrant ainsi des possibilités pour des entreprises qui veulent contribuer aux missions.

L’américaine Caterpillar, connue pour ses tracteurs et ses machines lourdes pour l’agriculture et la construction, planche de son côté sur de l’équipement minier télécommandé, qui pourrait se retrouver sur la Lune, rapportait récemment la chaîne CNBC.