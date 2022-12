SAMSON, Lorette Gagné



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil, madame Lorette Gagné, épouse de feu monsieur Léonard Samson et mère de feu Anne Samson. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan Samson, Michelle Samson (Louis-Philippe Vézina) et Julie Samson (Sylvain Fortin et son fils Gabriel); ses petits-enfants : Maude Vézina, Philippe Vézina (Mariana Gariépy) et Émilie Goulet (Henry Lake); son frère Rénald Gagné; sa belle-soeur Pierrette Reimnitz Samson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses nombreux frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée. Sincères remerciements au personnel de soins palliatifs et du département de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis de même qu'au CLSC de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 9 h 30.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le jeudi 22 décembre à 12 h 30 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".