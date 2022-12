En mode lecture: cruelle jeunesse

À l’ère du mouvement #MeToo, un roman intelligent qui raconte plutôt l’autre côté du miroir.

À 15 ans, Lisa Charvet affirmera avoir été violée à plusieurs reprises par Marco Lange, l’ouvrier de 35 ans que ses parents avaient engagé pour ajouter bureau et chambre d’amis à la maison familiale. En ni une ni deux, l’homme sera donc jugé et expédié en prison, où il croupit d’ailleurs depuis déjà trois longues années. Mais continuant à clamer son innocence, il parviendra à porter l’affaire en appel. Et en principe, le nouveau procès devrait se tenir dans quatre mois.

C’est là que Lisa, maintenant majeure, décidera de laisser tomber son grand avocat parisien pour aller frapper à la porte de maître Alice Keridreux, qui exerce dans la petite ville de province où elle a toujours vécu. Motif invoqué ? Elle « préfère être défendue par une femme ».

Dans la cour des grands

À lui seul, le titre dissipe toute équivoque. Lisa a menti et en réalité, jamais elle n’a été violée par Marco Lange. Ni même touchée. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la jeune fille n’a rien vécu de moche au cours de son adolescence. En fait, Lisa allait très mal à cette époque et pour comprendre ce qui a bien pu l’amener à inventer de toutes pièces une histoire pareille, Alice Keridreux devra d’abord prendre le temps de l’écouter.

Un roman qu’on a beaucoup aimé. Parce qu’il est servi par une écriture limpide et, surtout, parce qu’il va là où on n’a pas l’habitude d’aller : dans le cœur de quelqu’un qui refuse de continuer à mentir plus longtemps.

4 IDÉES-CADEAUX POUR LES FÊTES

Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses

Photo fournie par Éditions Flammarion

Après Les femmes artistes sont dangereuses, paru en 2018, on a maintenant droit à la suite, qui braque les projecteurs sur une cinquantaine d’artistes d’hier et d’aujourd’hui souvent assez peu connues. Benedetta, Kay Sage, Germaine Richier, Lee Krasner, Gego, Agnes Martin, Bertina Lopes, Jacqueline Fahey, Françoise Pétrovitch... Des femmes dont le travail mérite d’être découvert.

Arboreta

Photo fournie par Éditions MultiMondes

Dans ce magnifique livre grand format, les arbres sont à l’honneur. Et ici, on parle vraiment de tous les arbres : saule pleureur, peuplier faux-tremble, aulne glutineux, cerisier japonais, érable palmé, hêtre commun, baobab, cacaoyer, rhododendron... Chaque arbre a droit à sa description détaillée, sans oublier les petites anecdotes qui lui sont propres. Une lecture fantastique !

Saisons de Montréal

Photo fournie par Éditions Cardinal

Pendant trois ans, beau temps mauvais temps, le photographe Drowster s’est promené un peu partout à Montréal afin d’immortaliser ses édifices, son fleuve, ses espaces verts, ses rues, ses... Bref, tout ce qui rend notre métropole si unique. L’artiste a ainsi réuni dans ce livre grand format 316 images qui nous permettent de redécouvrir Montréal au fil de ses saisons.

Au temps des Gallo-Romains

Photo fournie par Éditions Michel Lafon

De la série Laissez-vous guider, ce livre abondamment illustré nous entraîne deux mille ans en arrière, à l’époque des Gaulois et des Romains. Un voyage fascinant au cours duquel on pourra voir de quelle façon Jules César et les siens ont complètement changé le visage de la Gaule. Le grand avantage ? Simples à suivre, les explications sont vraiment accessibles à tous.

Frissons garantis

Photo fournie par Éditions Albin Michel

La constance du prédateur

Bon. Une fois encore, Maxime Chattam n’y est pas allé de main morte côté violence et meurtres horrifiants. Il faut dire qu’à l’instar de la lieutenante Ludivine Vancker, son héroïne, il s’est toujours interrogé sur la nature du mal, sur ce qui pouvait pousser certains hommes à franchir la ligne rouge et à commettre l’impensable de manière compulsive.

Venant tout juste d’être mutée au Département des sciences du comportement – le pendant français de Quantico ! –, l’intrépide Ludivine Vancker va donc très vite plonger tête première dans un tout nouveau genre de cauchemar.

Un monstre immortel ?

Non loin de Mulhouse, dans une ancienne mine qui a définitivement été condamnée en 1974, 17 cadavres momifiés de femmes viennent d’être retrouvés plusieurs mètres sous terre. Et à voir le style de vêtements qui les recouvrent, ils seraient là depuis déjà plusieurs décennies.

Mais il y a plus dérangeant encore. Lorsque d’autres cadavres de femmes seront découverts, Ludivine et son équipe devront faire face à une réalité presque impossible à accepter : le tueur en série à l’origine de tous ces assassinats pourrait bien être centenaire...

Un thriller assez gore aux multiples rebondissements qui, on en est certain, ne laissera personne indemne.