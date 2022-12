Football: les plus beaux «tailgates» pour profiter pleinement de l’expérience

Au football, il y a bien sûr le match dans ces stades immenses et bondés. Mais il y a aussi le traditionnel « tailgate », cette rencontre entre partisans avant la partie qui prend souvent des proportions démesurées aux États-Unis.

Cette tradition, nos « fans » qui ont parcouru des milliers de kilomètres au cours des dernières années afin d’assister à des matchs de la NFL ou de la NCAA l’affectionnent particulièrement.

« Les gens s’imaginent que ce sont juste des beuveries. Évidemment, il y en a toujours qui prennent un coup, mais c’est très familial », raconte Martin Dalpé, qui parle en connaissance de cause. À ce jour, il a vu des matchs de football dans plus d’une vingtaine de stades.

Motorisés, barbecues, écrans géants installés quelques heures avant le début des rencontres... M. Dalpé soupçonne d’ailleurs plusieurs de ces amateurs de football de ne « même pas aller voir le match ».

« Les gens vont arriver plusieurs heures à l’avance. Si le match est à 16 h, ils vont écouter ceux de 13 h [sur le téléviseur qu’ils auront apporté]. Après la rencontre de 16 h, ils rallument le BBQ et ils écoutent la partie de 20 h », relève-t-il.

Photo fournie par Marc Lafleur

Dans la cafétéria de l’université

Dans la NCAA, l’accès à certains « tailgate » est payant, prévient toutefois Dominic Casavant, qui est à la fois un grand fan de la NFL et de football universitaire américain.

À l’Université de la Floride, où jouent les Gaitors, il faut acheter ses billets à l’avance, ou encore sur place. Le campus est situé juste à côté du stade, le Exactech Arena de Gainesville.

Cela en a toutefois valu la peine, raconte-t-il : « On a fait la fête, et on a même pu avoir accès à la cafétéria de l’université où on a pu manger. On en a profité ! »

Buffalo, ville... festive?

Mais tous les « tailgates » ne s’équivalent pas. Nos connaisseurs ont pointé leurs favoris : à Buffalo – qui n’est pourtant pas considérée comme la ville la plus festive –, à Green Bay, à New York et à Kansas City.

Ce sont les plus gros, les plus festifs, relèvent-ils.

Quand il part en voiture, et non en avion, Martin Dalpé apporte d’ailleurs son propre barbecue afin de profiter pleinement de l’expérience.

Mais nos passionnés le disent : il suffit parfois d’être un peu sociable (et d’expliquer que l’on a fait des milliers de kilomètres afin d’assister au match) pour se faire offrir des consommations et de la nourriture par les habitués de la place!