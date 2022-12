Fous des voyages sportifs: des itinéraires selon votre budget

Martin Beauregard gère depuis quelques années Voyages sportifs MB, une agence qui propose tant des voyages organisés en autocar ou en avion que la planification de voyages individuels. Habitué de trouver des itinéraires pour sa clientèle, M. Beauregard en a concocté trois qui peuvent assouvir la soif de voyages de sports des passionnés, selon leur budget.

Pour les plus petits budgets

Photo AFP

Un match du Canadien à Ottawa

Si vous êtes de Montréal ou des environs, vous économiserez sur la nuit à l’hôtel en allant voir un match du Canadien contre les Sénateurs à Ottawa. Le Centre Canadian Tire, situé plus précisément à Kanata, se trouve à moins de 2 h de route de la métropole québécoise.

Partez en après-midi, arrêtez souper à Kanata, tout près de l’aréna, et revenez après la partie.

Cette saison, le Canadien est encore de passage à Ottawa le 28 janvier (mais bien sûr, vous pouvez aussi aller y voir jouer les Sénateurs contre une autre équipe de votre choix !)

Pour les budgets un peu plus garnis

AFP

Un week-end de trois jours à New York

New York est surnommée « la ville qui ne dort jamais ». Et ses équipes sportives ne dorment pas non plus ! Il y en a toujours une en action. Par exemple, durant la fin de semaine de la fête du Travail, au début du mois de septembre, il est possible d’aller voir des matchs du tennis aux Internationaux des États-Unis, puis les Mets ou les Yankees, de la MLB.

Cette année, avec les clients de Voyages sportifs MB, nous avons même pu assister à des matchs de tennis le samedi soir, à une rencontre des Mets juste à côté le dimanche après-midi, puis à une partie des Yankees le lundi après-midi. Mais bien sûr, à d’autres moments de l’année, New York demeure aussi une destination incontournable pour les amateurs de hockey (Rangers et Islanders, et même les Devils) et de la NFL (Jets et Giants).

Pour les budgets bien garnis

AFP

Un long roadtrip entre le Nevada et la Californie

Si vous vous cherchez encore des projets pour le temps des Fêtes, voici une suggestion qui pourrait vous plaire et dans laquelle vous en trouverez pour tous les goûts : 10 jours, 3 sports, 5 stades et arénas, 6 parties.

Le 31 décembre, les Predators de Nashville affrontent les Golden Knights au T-Mobile Arena de Las Vegas. En arrivant quelques jours avant, vous pourrez même profiter de la fameuse « Strip » (et aller voir un spectacle).

Ne vous couchez toutefois pas trop tard en cette veille du jour de l’An, car le lendemain, à Los Angeles, à environ 4 h 30 de route, les Rams affrontent les Chargers au magnifique SoFi Stadium, qui a coûté près de 5 milliards $. Puis, le 2 janvier, c’est le Rose Bowl de la NCAA à Pasadena, le plus prestigieux de tous les « bowls » universitaires américains, au domicile de UCLA.

Le 4 janvier, le Heat de Miami de la NBA visite les Lakers à Los Angeles. Le 5 janvier, de retour au hockey, cette fois afin d’assister au match entre les Kings et les Bruins

Trois jours plus tard, il y a possibilité de remonter vers le nord de la Californie afin de voir une autre partie de la NFL. Les Cardinals de l’Arizona affrontent les 49ers au Levi’s Stadium de San Francisco pour leur dernière rencontre de la saison régulière.

Des anecdotes de nos passionnés

Leur voiture récupérée grâce à un message à la radio

Lors de leur voyage en Guadeloupe afin d’assister à la rencontre entre le Canada et la France en Coupe Davis, les Queenton s’étaient stationnés devant un édifice gouvernemental de Pointe-à-Pitre. En sortant du stade, mauvaise surprise : leur voiture était derrière une clôture fermée à clé. « C’était le vendredi, alors c’était fermé pour la fin de semaine », raconte Eloi. Mais chanceux dans leur malchance, un homme qui passait par là s’est stationné près d’eux. Il travaillait pour une radio locale et a utilisé les ondes afin de trouver quelqu’un qui pouvait venir aider les pauvres touristes. Un employé est arrivé pour débarrer la clôture et la famille a pu récupérer son véhicule.

De la bière achetée en cachette pour le tailgate

Jean-Sébastien Cloutier et son père ne voulaient pas manquer le « tailgate » des Steelers lors de leur passage à Pittsburgh. Mais ils ne savaient pas qu’ils ne pourraient pas acheter d’alcool le dimanche, car une loi de la Pennsylvanie l’interdit. « C’est l’employé de l’hôtel qui nous a dit qu’on risquait d’être mal pris... Les Américains ont parfois des lois bizarres ! » se moque-t-il aujourd’hui. Mais ce même employé leur a donné un bon coup de pouce : « Il m’a dit d’attendre, qu’il connaissait quelqu’un. Et il nous a envoyés dans une place secrète où on a acheté de la bière. Ça ressemblait un peu aux années de la prohibition. »

Au dévoilement de la statue de Manning par hasard

De passage à Indianapolis pour une rencontre des Colts en 2017, Martin Dalpé et sa fille Frédérique ont décidé d’aller faire une petite promenade au centre-ville le samedi. Sur place, ils constatent un « méchant attroupement ». « En se rapprochant, on réalise que l’on est tombé sur le week-end du dévoilement de la statue de [l’ex-quart] Peyton Manning, relate-t-il. Il y avait une présentation avec Peyton et plusieurs anciens joueurs. » Un beau hasard pour ce « fan fini » des Colts, qui a même un tatouage du logo de l’équipe, sur lequel on voit le numéro 18 du quart légendaire.

Des shooters « puissants » des joueurs des Bengals

Après avoir assisté à un match entre les Bengals et les Eagles de Philadelphie à Cincinnati, Jean-Sébastien Cloutier et ses amis ont eu la surprise de croiser des joueurs au bar, le soir même. « En allant à la salle de bain, je me suis retrouvé au milieu de grands gars, explique-t-il. Je me suis rendu compte qu’il s’agissait de deux joueurs de ligne défensive des Bengals. Et un de mes amis avait le chandail de l’un d’eux, Rey Maualuga. » Ils ne voulaient pas trop les déranger, mais ils ont tout de même décidé d’envoyer une tournée de « shooters » à leur table. « Ils nous en ont renvoyé, mais des beaucoup plus puissants », lance-t-il en riant.