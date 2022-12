Gain de 6-2 face à l'Armada: l’Océanic inspiré par son capitaine

RIMOUSKI-Inspiré par son capitaine Frédéric Brunet qui a obtenu deux buts et deux passes, l’Océanic de Rimouski a remporté une 6e victoire consécutive afin de quitter pour le congé des Fêtes sur une bonne note avec un gain de 6-2 ce samedi face à l’Armada à Blainville-Boisbriand.

L’attaquant de 20 ans, Xavier Filion a amassé trois points dans la victoire (1b et 2p). Les autres buts des vainqueurs sont l’œuvre de Simon Maltais, William Dumoulin et Mathis Gauthier. « Ce fut une belle performance de Brunet, mais aussi une belle performance de notre gardien et de l’équipe en général. Hamrla a été très solide en deuxième période. Ce n’est jamais facile de jouer contre l’Armada », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Brunet a ouvert la marque

Brunet (5e) a ouvert la marque avec un tir des poignets de la ligne bleue à la 6e minute de jeu. L’Armada a profité d’une chute du gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla, pour créer l’égalité par l’entremise de Xavier Sarrasin. En fin de période, Brunet a bien alimenté son comparse Simon Maltais qui s’est avancé au cercle des mises en jeu avant de décocher un tir parfait dans la lucarne pour donner les devants à la troupe de Serge Beausoleil. Un 2e but en deux pour Maltais qui n’en compte que trois depuis le début de la saison.

L’Océanic a ajouté quatre buts en deuxième

L’Océanic a ajouté quatre buts sans riposte en deuxième période pour prendre les devants 6-1. Brunet a marqué son 2e du match sur une passe parfaite de Maxim Coursol à l’embouchure de filet. 18 secondes plus tard, William Dumoulin s’est amené seul devant Charles-Edward Gravel pour le battre entre les jambières. Xavier Filion (5e) a complété un bel échange à trois initié par Brunet et Alexandre Blais. Filion a ensuite alimenté le défenseur Mathis Gauthier (3e) qui s’est porté en attaque. Ce but a chassé Gravel de la rencontre. Il a été remplacé par Nicolas Sheehan après avoir accordé six buts sur 18 tirs.

Léo St-Michel a marqué son premier but en carrière en faisant dévier le tir de Jérémy Fontaine. Ce fut le seul but de la 3e période.

Pas de transaction conclue

Serge Beausoleil, qui est aussi le directeur gérant de l’équipe, assure qu’il n’y a pas de transaction conclue. « Notre plan est établi. Nous sommes où nous voulions être. On va travailler pour continuer d’améliorer notre équipe, mais je ne m’attends pas à avoir de quoi à annoncer demain (dimanche) ».

Spencer Gill a été inséré dans la formation à la place de Quinn Kennedy. L’Océanic renouera avec l’action le 28 décembre à Shawinigan.