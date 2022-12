Hockey Canada dévoile officiellement son nouveau CA

Après plusieurs mois sans direction officielle, Hockey Canada a présenté samedi les membres de son nouveau conseil d’administration. Cinq femmes et quatre hommes provenant de divers milieux le composent.

Tel que rapporté plus tôt cette semaine par Le Journal de Montréal, l’avocate spécialisée en médiation Me Julie Duranceau fait partie du groupe. Elle est ainsi la première Québécoise de l’histoire à se joindre au CA de la fédération nationale.

C’est l’ancien athlète devenu juriste du droit sportif Hugh L. Fraser qui agira à titre de président. L'ex-sprinteur a notamment participé aux Jeux olympiques de Montréal, en 1976.

«Nous avons beaucoup de travail à faire et sommes déterminés à opérer les changements attendus au sein de Hockey Canada, a-t-il expliqué par voie de communiqué. Le hockey fait partie intrinsèque de l’identité de notre pays, et nous sommes résolus à faire en sorte que Hockey Canada soit une organisation qui fait preuve de transparente, qui rend des comptes à la population canadienne et qui est digne de sa confiance.»

La seule personne avec de l’expérience au hockey à faire partie de ce conseil est l’ancienne joueuse de l’équipe nationale Cassie Campbell-Pascall. Les autres membres sont Grant Borbridge, David Evans, Marni Fullerton, Jonathan F. Goldbloom, Marian Jacko et Andrea Poole.

Ils observeront tous un mandat d’un an «axé sur la réalisation des changements nécessaires à l’amélioration de la gouvernance de Hockey Canada et à la sécurité du sport sur la glace et ailleurs», a-t-il été précisé.

Au mois d’octobre, Hockey Canada avait accepté les démissions de la présidente par intérim du CA, Andrea Skinner, et du chef de la direction Scott Smith.

Rappelons que les agissements de l’organisation en matière de gestion de cas d’agressions sexuelles avaient été dénoncés par le gouvernement et la plupart des commanditaires faisant affaire avec la fédération.