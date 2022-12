Justin Trudeau est-il encore «fédéraliste»?

La rencontre Legault-Trudeau prévue hier a été reportée. Lorsqu’elle se tiendra, une bonne discussion sur ce qu’est le fédéralisme devrait être ajoutée à l’ordre du jour.

« Fédéralisme » : le mot, j’en suis conscient, « suscite l’ennui », comme me l’a déjà écrit un lecteur. Pas pour rien, ajoutait-il, que le programme des fédéralistes, en 1980, était le « livre beige ».

Pourtant, la question du fédéralisme est capitale pour le Québec. Peut-être encore plus aujourd’hui, alors que la souveraineté est devenue improbable. Le gouvernement Legault n’en a pas l’air très conscient.

Je me souviendrai toujours du grand politologue Gérard Bergeron qui m’avait dit, quelques mois avant le référendum de 1995, « J’ai toujours pensé que l’avenir collectif [de la nation québécoise] pouvait être assuré en deçà de l’indépendance politique ».

Mais peut-il être assuré, ce même avenir, dans un Dominion qui se veut de plus en plus unitaire ?

Autonomie

La nation québécoise a besoin de son État pour s’épanouir. Déjà, le rapatriement a réduit ses pouvoirs, en particulier ceux de son Assemblée nationale.

Soupçonneux, les anti-souverainistes et autres anti-autonomistes rétorqueraient que c’est là d’une logique « de repli ». Les mêmes pourtant refuseraient toutefois de manière véhémente toute proposition de « gouvernement continental » où Ottawa s’effacerait au profit de Washington. Bref, gageons que face à une proposition impériale comme celle-là, ces post-nationalistes nous feraient l’éloge de l’autonomie, voire de la souveraineté canadienne !

On dit depuis longtemps que le fédéralisme canadien est en déclin. En 2001, Joseph Facal publiait un essai dont c’était précisément le titre.

Après la décennie libérale Chrétien-Martin marquée par la centralisation, les baisses unilatérales des transferts fédéraux et l’empiétement sur les champs de compétence provinciaux, Stephen Harper avait même promis, en 2005, un « fédéralisme d’ouverture ».

Une fois au pouvoir, malgré une certaine retenue face aux champs de compétences provinciaux (quoique...) et des gestes surtout symboliques (« strapontin » au Québec à l’UNESCO), il fit preuve du même unilatéralisme en matière de transfert et de péréquation. En plus, le chef conservateur ne réalisa jamais l’aspect le plus structurant de sa promesse : encadrer le pouvoir fédéral de dépenser.

2015

Une fois de retour au pouvoir, les libéraux, avec un Trudeau à leur tête, sont rapidement revenus à un fédéralisme qu’on pourrait qualifier « de fermeture ».

En fait, peut-on encore parler de « fédéralisme » ? Justin Trudeau semble rêver à un pays « unitaire », où les provinces seraient traitées comme des « créatures » du fédéral ; où elles doivent exécuter les grands plans concoctés à Ottawa : garderies, programmes dentaires. Et rendre des comptes sur l’efficacité de leurs programmes.

Pourtant en 2015, dans une lettre au premier ministre Couillard, Justin Trudeau avait affirmé ceci : « Il nous faut constamment revenir à l’esprit fédéral : cette idée que nous devons travailler ensemble, dans le respect des différences, pour atteindre nos objectifs communs. »

Dans la même lettre, le chef libéral prônait un « fédéralisme fiscal » de coopération et se disait conscient « des défis que représentent la hausse des coûts de santé et le vieillissement de la population pour les gouvernements provinciaux ». Il semble l’avoir oublié.