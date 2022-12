Victoire des Remparts contre les Saguenéens: la fête continue

Pier-Oliver Roy a inscrit un tour du chapeau et les Remparts ont joué un autre tour aux Saguenéens de Chicoutimi, samedi après-midi.

Les Diables rouges profiteront amplement du congé des Fêtes après une victoire de 6 à 4, au Centre Georges-Vézina. Guidée par Pier-Olivier Roy qui a marqué trois buts, dont deux en avantage numérique, la troupe de Patrick Roy a utilisé la même magie que vendredi soir pour combler un retard de deux buts en deuxième période.

« On a dû être persévérant parce qu’on s’est compliqué la vie pour rien. On n’a jamais lâché. En deuxième, on a pris du rythme, mais les pénalités ont brisé notre cadence », a expliqué l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

Même si Québec a connu des difficultés en avantage numérique avec deux buts en sept occasions, Pier-Olivier Roy a su remplir le filet de Marshall Nicholls.

« Ça fait du bien un tour du chapeau avant Noël. C’est facile de marquer avec des gars comme Rochette et Bolduc », a mentionné le principal concerné.

Encore une bonne adversité

Alors que les deux équipes s’affrontaient pour une seconde fois en moins de 24 heures, ce sont les Sags qui ont ouvert la marque tôt dans le match. Thomas Bégin a déjoué Philippe Cloutier en échappée après avoir intercepté la sortie de zone de Zachary Bolduc.

Bien que ce dernier ait été applaudi pour ses trois points dans la victoire de 5 à 3 des siens au Centre Vidéotron vendredi soir, celui qui a fait couler de l’encre pour ses propos envers Équipe Canada junior a été hué par les partisans saguenéens.

À l’instar de la joute de la veille, la même histoire s’est reproduite entre les deux clubs. Les Sags ont pris une avance de deux buts en fin de première période grâce à Fabrice Fortin lors d’un jeu de puissance. Avec des filets d’Elliot Lavoie, Pier-Olivier Roy et Théo Rochette, Québec a fait 3 à 2 au cours du deuxième tiers.

Marc-André Gaudet, qui a été échangé au Phoenix de Sherbrooke après le match, a ramené les deux formations à la case de départ. Les Sags ont même repris le contrôle en faisant 4 à 3 à la suite d’un but d’Andrei Loshko.

Retrouver la confiance

Comme l’a souligné Pier-Oliver Roy, les Remparts ont vécu plusieurs passages à vide durant la fin de semaine.

Pendant les 20 dernières minutes, les Remparts ont réussi à trouver lesdites solutions en comptant trois buts sans réplique, dont un de Bolduc dans un filet désert, pour signer la victoire.

Gaudet fait ses valises

Avec sa première demie de saison explosive dans l’uniforme des Saguenéens de Chicoutimi, Marc-André Gaudet intéressait plusieurs formations à l’approche de l’ouverture du marché des transactions dans la LHJMQ.

Les « Sags » ont profité de la valeur actuelle du défenseur pour l’envoyer au Phoenix de Sherbrooke. L’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, a confirmé la transaction samedi soir, après la défaite de sa troupe face aux puissants Remparts.

« À la fin de la saison, on ne pouvait pas perdre un si gros élément pour nous et de le garder en sachant sa valeur », a mentionné Jean à la suite de la rencontre de samedi après-midi. Les détails officiels de l’échange seront dévoilés dans les prochains jours.

Âgé de 19 ans, Gaudet s’alignera ainsi avec une équipe aspirante aux grands honneurs.

« J’ai hâte de rejoindre Sherbrooke, une équipe qui fonce et qui peut se frotter aux grandes formations. Les gars que j’ai rencontrés ici seront des amis pour toujours », a-t-il affirmé. L’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst solidifiera un noyau de défenseurs déjà assez complet chez le Phœnix avec Tyson Hinds, David Spacek, Joe Fleming, Kaylen Gauthier, etc.

Dans les plans des Blues

En plus de quitter Chicoutimi samedi, l’espoir des Blues de St. Louis a signé un contrat de trois saisons avec l’organisation.

« Je le savais depuis environ deux semaines que les Blues étaient intéressés à me signer, a avoué le natif de Saint-Ignace au Nouveau-Brunswick. J’ai pu le faire avec ma famille et mon agent. »

Selon les propos de Yanick Jean, Gaudet ne sera pas de retour dans le circuit Courteau en 2023-2024.

« On a parlé avec St. Louis dans les dernières semaines, et l’équipe a dit qu’elle allait donner l’heure juste. Les Blues ont été très honnêtes. C’est sûr que si Marc-André était resté dans la ligue à 20 ans, on l’aurait gardé », a-t-il révélé.

Jusqu’à présent cette saison, Gaudet a obtenu 26 points, dont neuf buts, en 31 parties. Il a été sélectionné par les Blues en cinquième ronde (152e rang) lors du repêchage 2022.

La prochaine rencontre de Québec aura lieu le 28 décembre, à Baie-Comeau.