Au 1884 vous invite, pour une 7e année, à célébrer (un peu à l’avance) l’arrivée de l’hiver aujourd’hui sur la Terrasse Dufferin. Au programme, comme le veut la tradition, l’ouverture officielle de la fameuse glissoire historique (photo) avec animations offertes de 11 h à 17 h (DJ, maquillage et prix de présence). Vous pourrez vous procurer un forfait « Grande fête hivernale » vendu au coût de 6 $ par personne (3 ans et plus) qui inclura une glissade et un petit chocolat chaud (ou café). En tout autre temps, une descente coûte 4 $ (ou 12 $ pour 4 descentes). Toutes les autres activités de la journée de la Grande fête hivernale sont offertes gratuitement. Renseignements : au1884.ca.

Cette fois-ci ?

Pour la 4e fois en quatre ans, Jean Bédard (photo), de Donnacona, prendra « probablement » sa retraite aujourd’hui, jour de son 64e anniversaire de naissance. C’est que Jean, qui compte 33 ans de service à titre de camionneur indépendant pour Apex Transport, entre autres, mais qui ne compte plus le nombre de kilomètres parcourus au fil des ans, est incapable de résister à l’envie de reprendre le volant au printemps après quelques mois d’inactivité. Il a fait le coup à trois reprises jusqu’à présent, mais cette fois-ci semble la bonne, aux dires de sa conjointe Ghislaine. Alors, Jean, c’est oui ou c’est non ? Bonne fête, en passant !

Nouveau défi

Le conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil (OES) a un nouveau président depuis cette semaine en la personne de Michel Pauzé (photo), impliqué depuis une trentaine d’années dans la santé des enfants. Dès 1898, il fut impliqué au sein de la Fondation du CHU Sainte-Justine à titre de président et de VP du CA du CHU. C’est en 1997 que M. Pauzé s’est joint au CA d’Opération Enfant Soleil, où il occupait, depuis 2018, le poste de vice-président. En 2007, il a également cofondé le programme Espace Transition, une initiative novatrice de réadaptation par les arts de la scène offerte notamment aux adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale. M. Pauzé y assure depuis un rôle de conseiller stratégique en développement et levées de fonds. M. Pauzé succède à Pierre Bolduc, qui a consacré 14 ans d’implication auprès d’OES, dont les trois dernières années à la présidence du CA.

En souvenir

Le 17 décembre 1987. L'Assemblée nationale confère au harfang des neiges (photo) le titre d'emblème aviaire du Québec. Le harfang symbolise la blancheur des hivers québécois, l'enracinement dans un climat semi-nordique et l'extension sur un très vaste territoire.

Anniversaires

Jorge Mario Bergoglio « Pape François » (photo) 266e pape de l’Église catholique, 86 ans...Antoine Leclerc, natif de Charlesbourg, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, 41 ans...Éric Bédard, patineur de vitesse médaillé aux JO de Nagano, Salt Lake City et Turin, 46 ans...Milla Jovovich, actrice américaine d’origine russe, 47 ans...Paul Tracy, pilote de course canadien, 54 ans...Vincent Damphousse, avec le Canadien de 1992 à 1999, 55 ans...André-Philippe Gagnon, fantaisiste et imitateur, 60 ans...Chantal Pary, chanteuse québécoise, 72 ans...Claude McKinnon, fondateur de la Société de guitare Claude McKinnon, 73 ans. Photo courtoisie AFP.

Disparus

Le 17 décembre 2021 : Eve Babitz (photo), 78 ans, artiste visuelle et auteure américaine surtout connue pour ses mémoires semi-fictives et sa relation avec le milieu culturel de Los Angeles... 2020 : Jeremy Bulloch, 75 ans, acteur britannique (Boba Fett dans les films Star Wars) ... 2016 : Walter Hachborn, 95 ans, cofondateur et président des quincailleries et centres de rénovation Home Hardware... 2014 : Clarke Fraser, 94 ans, spécialiste en génétique médicale québécois... 2013 : Ronald Leduc, 64 ans, horticulteur et paysagiste... 2012 : Frank Pastore, 55 ans, lanceur de baseball américain... 2011 : Kim Jong-Il, 70 ans, président de la Corée du Nord depuis 1994... 2011 : Cesaria Evora, 70 ans, la chanteuse capverdienne... 2008 : Giovanni Bragoli, 88 ans, chef cuisinier au restaurant Marino à Québec et propriétaire du restaurant Le Veau d'Or sur la rue St-Jean... 2006 : Pauline Lambert, 56 ans, fondatrice des boutiques Faubourg Signature et agent immobilier... 2005 : Claude Dionne, 72 ans, bâtisseur des restaurants McDonald de Beauport et de Ste-Anne-de-Beaupré et du Théâtre Imax... 2005 : Marc Favreau, 76 ans, (Sol) comédien et humoriste.