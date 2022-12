La mère de Kepler injustement accusée

Roman salué par Margaret Atwood et Oprah Winfrey dans sa version originale anglaise, Ta mère est une sorcière a été désigné parmi les meilleurs livres de l’année 2021 par de nombreuses publications, dont le New York Times, le Washington Post, le Time et le Globe and Mail. Ce deuxième opus de l’écrivaine américano-canadienne Rivka Galchen raconte l’histoire incroyable de la mère de l’astronome Johannes Kepler, accusée de sorcellerie en Allemagne, en 1618.

Photo fournie par Les éditions du Boréal

L’histoire du mathématicien et astronome Johannes Kepler a traversé les âges : il a donné son nom aux lois du mouvement des planètes. Mais que sait-on au sujet de Katharina, sa mère ? Peu de choses... jusqu’à ce que Rivka Galchen s’intéresse à l’histoire incroyable de cette veuve illettrée qui a été accusée de sorcellerie dans sa petite bourgade allemande en 1618.

À Leonberg, au début du 17e siècle, rien ne va plus : la région est frappée par la peste, les récoltes sont mauvaises et la population craint une nouvelle guerre. Il fallait trouver un coupable.

Les soupçons se sont tournés vers Katharina, une femme qui avait le don de mettre son nez dans les affaires des autres et qui pouvait soigner différents maux avec ses remèdes mystérieux. Quand la femme du vitrier l’accuse – sans preuve – de l’avoir empoisonnée avec une potion de sorcière, toute la ville est sur son dos. Pour échapper au bûcher, elle doit livrer sa version des faits.

Rivka Galchen, écrivaine de grand talent, s’est passionnée pour l’histoire de Katharina. Avec raison. Elle en fait un roman qui met en lumière la morale étrangement élastique d’une époque faite d’archaïsme, de contradictions, mais aussi de grandes découvertes.

« J’ai appris que même 300 ans plus tard, les biographes de Johannes Kepler mettaient de côté ce qui concernait sa mère, parce que c’était encore considéré comme quelque chose de honteux et embarrassant ! » commente Rivka Galchen, en entrevue.

« Je suis tombée sur cette histoire parce que j’adore lire les biographies des scientifiques et j’ai lu un livre où on parlait de la mère de Kepler. Ça m’a beaucoup intéressée. »

Recherches poussées

L’écrivaine a examiné les nombreux procès pour sorcellerie effectués en Allemagne à la même période et toutes sortes de documents relatifs à l’époque.

« C’est quand même fascinant d’étudier les manuels de botanique de l’époque. En fait, j’ai l’impression que l’écriture de mon roman était un prétexte pour passer beaucoup de temps à lire ! »

« Chaque période historique est intéressante, mais à cette époque, la superstition et la science étaient très proches l’une de l’autre. J’ai eu de la chance : j’ai un assistant qui est dans la jeune vingtaine et qui a non seulement étudié l’allemand... mais l’allemand du 17e siècle. »

Ce qui l’a surprise le plus fut de constater à quel point les gens cherchaient à être « bons », à cette époque.

« On faisait des efforts pour être équitable, et en même temps, l’envie et le commérage pouvaient conduire quelqu’un au bûcher. »