Pierre-Yves Roy-Desmarais au Centre Bell en juillet: la quête de la meilleure joke

Depuis des années, Pierre-Yves Roy-Desmarais la cherchait. Un vieux sage lui a dit qu’il avait la force en lui pour la livrer au public. De quoi parle-t-on ? De la meilleure joke de l’histoire, rien de moins. Et c’est au Centre Bell, en juillet prochain, que l’humoriste de 28 ans la révélera au grand jour.

Pierre-Yves Roy-Desmarais caressait le rêve depuis un bon moment de terminer sa tournée de Jokes Chapeau Maman Magie Piano au Centre Bell.

« Je trouve que c’est un spectacle qui fonctionnerait bien là-bas, dit-il. C’est tellement rock. Il y a du feu et toutes sortes d’affaires. Je me disais que pour faire vivre ces jokes-là, le Centre Bell serait malade. »

Le spectacle du 27 juillet 2023 contiendra une demi-heure de matériel inédit et des invités surprises. « L’idée, c’est de revamper le show tel qu’il est, dit Pierre-Yves. Je vais garder mes bouts préférés, je vais modifier les chansons et en ajouter des nouvelles. »

Pierre-Yves terminera cet événement spécial en faisant la meilleure joke de l’histoire. « J’ai la joke en ma possession dans une boîte que je n’ai pas ouverte, dit-il. Je vais l’ouvrir à la fin du spectacle seulement. Le spectacle servira de récit de ma quête vers la meilleure joke. »

Dans l’équipe du Bye Bye

Depuis un mois, Pierre-Yves participe au tournage des sketches du Bye Bye, lui qui a officiellement intégré l’équipe de comédiens, aux côtés de Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille et Patrick Huard.

« Tout le monde est tellement gentil et drôle, dit-il. Je ne me suis jamais senti comme le petit nouveau. J’ai vraiment aimé ça. Je me demandais si ça allait servir comme une période d’essai et s’ils allaient me faire faire juste deux personnages. Mais non, je suis là souvent. »

Alors qu’on le voit incarner avec brio des personnages dans Club Soly et Complètement lycée, Pierre-Yves reconnaît vouloir davantage développer le côté jeu dans les prochaines années.

« Faire du sketch comique, j’aime ça. On dirait que je ne me vois pas jouer dans STAT. Mais j’aime jouer la parodie de STAT. J’aime jouer. Je ne me trouve pas nécessairement extraordinaire. Je pense que j’ai une palette limitée. Une comédie dramatique comme Les Invincibles, j’aurais adoré jouer là-dedans. »

Après la fin de sa tournée, l’été prochain, Pierre-Yves Roy-Desmarais ne sait pas ce que l’automne 2023 lui réserve. Tout est possible, du cinéma à une comédie musicale.

« J’essaie de m’imaginer ça va être quoi la suite, dit-il. Je n’ai vraiment pas le goût de me lancer tout de suite dans une autre tournée. »

Le spectacle Pierre-Yves Roy-Desmarais a trouvé la meilleure joke aura lieu le 27 juillet, au Centre Bell, dans le cadre de Juste pour rire. hahaha.com