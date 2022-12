Le propagandiste qui avait appelé à brûler des enfants ukrainiens n'a commis aucun crime, selon la justice russe

Le journaliste russe Anton Krassovski, qui avait dit en octobre que les enfants ukrainiens devraient être brûlés et noyés, ne fera face à aucune accusation criminelle, a révélé la Commission d’enquête russe.

Les propos tenus par le présentateur sur la chaine «Russia Today» avaient suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, et il avait même été démis de ses fonctions par la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian.

Le comité d’enquête de la Fédération de Russie avait déclenché une enquête afin de déterminer si Krassovski avait enfreint la loi en appelant à «brûler» et «noyer» des enfants ukrainiens.

Hier, le ministre responsable du comité, Alexandre Bastrykine, a rendu sa décision via communiqué.

«Je signale que dans l’appel en question, il n’y a aucune preuve de la commission ou de la préparation de crimes contre des mineurs ou avec leur participation», peut-on lire dans le jugement.

Selon le réseau indépendant Meduza, le propagandiste russe n’a toujours pas réagi au jugement. Il avait cependant exprimé des regrets il y a quelques semaines.

«J’ai toujours voulu être meilleur que l’ennemi. Mon pays voulait être meilleur que l’ennemi, et je suis un idiot, j’ai confondu le bien avec le mal, j’ai fait une erreur. Je ne sais pas si on peut me pardonner. De mon côté, je ne me pardonnerai jamais», avait-il écrit en octobre sur son compte Telegram.