L’engouement pour les voyages de sports est en hausse

Si certains voyageurs rêvent de plages au sable blanc ou d’épopées au cœur de la savane africaine, pour de nombreux amateurs de sports, il n’existe pas de plus belle destination qu’un stade de football, de tennis ou un amphithéâtre de la LNH.

Qu’ils préfèrent partir avec d’autres grands fans dans un voyage organisé ou, encore, déterminer leur itinéraire avec quelques amis, plusieurs de ces passionnés ont raconté au Journal leur plus beau périple.

Il y en a pour tous les goûts, du central de Wimbledon (il faut être un peu chanceux – ou avoir des contacts – pour celui-là !) à un match de foot avec 80 000 spectateurs en Italie, en passant, bien sûr, par une vingtaine de stades de la NFL.

Ils nous ont aussi donné leurs meilleurs conseils et proposé leurs destinations coup de cœur... en attendant de repartir, question de garnir un peu plus leur feuille de route déjà étoffée.

Car après deux années de pandémie qui, dans la plupart des cas, ont réduit à zéro leurs occasions d’assister à un match à des milliers de kilomètres de la maison, l’engouement pour ce type de voyage a repris de plus belle.

Avant le début de la saison de la NFL, Martin Beauregard, de Voyages Sportifs MB, constatait qu’il faisait désormais affaire avec deux types de voyageurs : « Ceux qui veulent encore en faire, et en faire plein » et « ceux qui sont encore un peu frileux et qui craignaient que tout arrête encore ».

NFL : deux ou trois fois plus cher

La pandémie a limité Rêve Sportif, l’entreprise qui a racheté en 2006 les bien connus « Sportifs en voyage », à trois voyages en autocar entre mars 2020 et l’été dernier.

« Trois voyages, c’est ce que nous faisons généralement en une fin de semaine ! » lance le propriétaire, Éric Grenier.

« Mais quand on a mis en vente nos forfaits pour la NFL, notre site internet a planté pour la première fois. Les gens ont soif de voyages, ils veulent sortir et vivre. Je pense même que l’engouement est plus grand qu’avant la pandémie », ajoute-t-il.

Et ce, malgré les restrictions toujours en vigueur, comme aux États-Unis, la destination par excellence des Québécois en matière de voyages de sports, où la preuve de vaccination contre la COVID-19 est toujours requise.

Il y a aussi la hausse des prix qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de certains voyageurs. « Il ne faut plus s’attendre à payer une chambre d’hôtel au même prix que durant la pandémie », note Martin Beauregard.

« Les prix [des billets] ont aussi augmenté, surtout dans la NFL, pointe-t-il également. La ligue s’aperçoit que même si elle souffle ses prix, c’est plein partout. Alors le coût des billets a augmenté de deux à trois fois [depuis la pandémie]. »

Cette hausse, elle a aussi été constatée par Jean-Sébastien Cloutier, grand fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui est allé voir plusieurs matchs au cours des dernières années, tant au Gillett Stadium qu’ailleurs.

« Pour aller voir les Patriots [à Foxboro] en octobre, ça m’a coûté presque 1600 $, illustre-t-il. Il faut être passionné pas mal... Mais il faut dire que je m’achète de bons billets, souvent à la 15e rangée à partir du terrain.

« Il y en a qui aiment dépenser pour autre chose, moi, c’est pour ça », ajoute l’homme de Lévis.

Mais l’intérêt pour la NFL ne s’atténue pas, constate tout de même Éric Grenier.

Chaque année, l’agence organise une centaine de voyages en autocar. La NFL constitue « 80 % de [son] chiffre d’affaires ».

« La ville de Boston, pour les matchs des Patriots, demeure la destination la plus prisée, explique-t-il. On a 52 billets de saison [au Gillett Stadium] et dès qu’on les met en vente, c’est complet dans le temps de le dire. »

Des combos gagnants

La plupart des passionnés vous le diront toutefois : afin de maximiser l’expérience, mieux vaut combiner les sports durant ce type de voyage, qui dure souvent le temps d’un week-end pour les destinations en Amérique du Nord.

M. Grenier s’en aperçoit. « Les voyages que nous offrons et qui combinent un match de la LNH le samedi soir et un de la NFL le dimanche sont toujours très gagnants », affirme-t-il.

Et l’offre se diversifie. Au moment de parler au Journal, Martin Beauregard, qui organise tant des excursions individuelles que de groupes, était en train de préparer un itinéraire pour un amateur de soccer qui souhaitait voir jouer le Manchester United en Angleterre.

Rêve Sportif propose aussi des voyages pour aller voir des combats du UFC ou des courses de NASCAR. L’idée est venue d’un employé de la compagnie qui est fan. « On a même déjà fait un voyage de lutte [de WrestleMania] à New York, où il y avait 80 000 personnes ! On était trois autobus du Québec, donc on était environ 150 », pointe M. Grenier.