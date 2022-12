Les conservateurs réunis en conseil général à Drummondville

DRUMMONDVILLE | La réforme du mode de scrutin sera au centre des discussions du Parti conservateur d’Éric Duhaime, qui tient samedi son conseil général.

Les membres du PCQ se réuniront à compter de 14h dans un centre communautaire, à Drummondville, pour une journée de réflexion qui doit mettre la table pour le prochain congrès national de la formation politique, en 2023.

«Ce sera l’occasion d’expliquer aux membres ce qu’on va changer suite au post-mortem qui a suivi les élections», explique l’attaché de presse du parti, Cédric Lapointe.

À l’ordre du jour, chaque président de commission fera le point sur le dossier dont il est responsable. Il sera notamment question de financement et de communication, mais également des orientations politiques du parti.

La pièce de résistance de la journée sera toutefois une conférence de l’ex-président de l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, qui portera sur la nécessité de réformer le mode de scrutin.

«Ça va être débattu, on a aussi invité des gens pour lui donner la réplique, souligne Cédric Lapointe. Ces échanges serviront à alimenter la réflexion, mais il n’y aura pas de prise de position officielle du parti sur cet enjeu samedi.»

En outre, l’Agence QMI révélait jeudi que des membres influents du PCQ poussent pour faire adopter des positions plus «identitaires» et «autonomistes». Certains souhaitent même que le parti s’inspire du projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta, qui donnerait à la province le pouvoir de suspendre l’application de lois et règlements fédéraux sur son territoire.

Le président de la commission politique du PCQ, le Dr Karim Elayoubi, avait alors signalé qu’un «comité aviseur» devrait être formé pour se pencher sur la question avant que le parti ne prenne formellement position sur cet enjeu.

Un sondage Léger a indiqué samedi que les appuis au PCQ sont demeurés stables. Un Québécois sur dix donnerait toujours son vote au parti d’Éric Duhaime, une baisse d’un point de pourcentage depuis le dernier coup de sonde.

Plus de détails à venir...