Les fabricants de manteaux au Québec tournent le dos à la fourrure

La fourrure n’a plus la cote chez les fabricants de manteaux d’hiver. Canada Goose, Kanuk et Quartz Co. ont tous cessé d’en utiliser dans leurs produits, une décision que dénoncent les trappeurs.

« Ça fait à peu près deux ans, presque trois, qu’on a arrêté de produire des manteaux avec fourrure », affirme Jean-Philippe Robert, PDG de Quartz, au cours d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

L’entreprise québécoise fondée il y a 25 ans s’affaire présentement à écouler ses derniers exemplaires, ce qui devrait être chose faite d’ici la fin de la saison.

« C’est en lien avec notre vision d’avoir une approche écoresponsable, explique M. Robert. C’est en adéquation avec ce que le client recherche aujourd’hui – l’acceptabilité sociale et tout ça. »

De son côté, la montréalaise Kanuk a cessé d’utiliser de la fourrure en juillet 2021.

« Nous avons décidé de nous retirer de la fourrure par respect pour la ressource », précise une porte-parole de Kanuk, Véronique Blais, en assurant que l’entreprise n’a pas cédé aux pressions d’organismes de protection des animaux.

Le géant ontarien Canada Goose a quant à lui décidé de conserver la fourrure dans son catalogue. Mais depuis cette année, il n’utilise que des peaux recyclées.

Une partie de notre histoire

Le directeur de l’Institut de la fourrure du Canada, Doug Chiasson, se désole de la tournure des événements, qu’il attribue à la « désinformation » et au « harcèlement » des « groupes antifourrure ».

« Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de marché ou de demande pour la fourrure, soutient-il. C’est à cause de la pression exercée par ces groupes. »

L’industrie de la fourrure, « c’est une partie indissociable de notre histoire », rappelle-t-il.

« On n’est pas obligés de cracher sur ce qui a été fait dans le passé, mais la société évolue et on s’adapte », rétorque Jean-Philippe Robert.

Pas question pour Quartz de remplacer la fourrure naturelle par de la fausse fourrure sur les collets de capuchon.

Photo fournie par Quartz co.

« La fourrure synthétique, ça ne performe pas et ça vieillit très mal, lance M. Robert. On a travaillé sur la construction de nos capuchons pour nous assurer que le produit continue à être hautement fonctionnel, ce qui est extrêmement important, surtout dans un marché comme le Québec, où c’est une fonction presque vitale. »

Pas question non plus d’abandonner le duvet de canard, qui sert de rembourrage pour plus de 90 % des manteaux de Quartz. « Le duvet, c’est un sous-produit de l’industrie agroalimentaire », note M. Robert.

Les consommateurs peuvent connaître la provenance du duvet en balayant un code qui se trouve sur une étiquette à l’intérieur de chaque manteau fabriqué par l’entreprise.

Les trappeurs au service des villes

Le président de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, Claude Gagnon, estime que le retrait des fabricants de manteaux du secteur de la fourrure ne changera pas grand-chose pour les animaux.

Au cours des dix dernières années, le nombre de castors et de coyotes piégés pour leur peau a chuté respectivement de 60 % et de 40 % au Québec.

En revanche, soutient M. Gagnon, les municipalités doivent de plus en plus recourir aux trappeurs pour éliminer des animaux sauvages qui s’approchent des zones habitées.

Aucune donnée n’est toutefois disponible sur le nombre d’animaux ainsi abattus à l’échelle du Québec.

Cela dit, même un passionné du piégeage comme Claude Gagnon ne croit pas au retour des manteaux de fourrure pleine longueur.

« On comprend que ce n’est plus à la mode, avoue-t-il. Je ne verrais pas mes filles avec un manteau de fourrure. »