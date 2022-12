Les gagnants et les perdants de 2022

Au terme d’une année chargée marquée par la tenue de l’élection, voici les chefs qui ont été les gagnants ou perdants en politique provinciale.

LE GAGNANT

François Legault, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Le chef caquiste a remporté une grande victoire électorale qui lui confère une des plus écrasantes majorités de l’histoire, après une campagne pourtant passée sur le neutre. Il se retrouve aux prises avec de graves problèmes en Santé et un manque de personnel criant dans plusieurs secteurs névralgiques des services publics. Le premier ministre montre des signes d’impatience et d’agacement alors que, pourtant, il fait face à une opposition fractionnée et affaiblie.

Ses très fortes chances de réélection lui ont permis de recruter de nouveaux candidats de grande qualité et de constituer une équipe censée être à la hauteur des défis qui l’attendent. Le chef caquiste doit maintenant livrer. Il est fort possible, par contre, que peu d’amélioration soit perceptible avant la fin de son deuxième mandat.

LES MITIGÉS

Éric Duhaime, PCQ

Photo Martin Chevalier

Aux yeux de certains, il est un des perdants de la campagne, parce qu’il n’a pas réussi à se faire élire et à faire son entrée à l’Assemblée nationale. Impossible toutefois d’ignorer que le chef conservateur a fait croître son parti au point de mériter sa place dans les débats des chefs et de chauffer la CAQ dans quelques circonscriptions.

Peu après son élection à la tête du PCQ au printemps 2021, le parti recueillait 6 % d’appuis dans les sondages. Au moment du scrutin, il en a récolté le double. Ce résultat lui assure de recevoir 5,5 millions $ du DGE pendant les quatre prochaines années. Cette cagnotte lui permettra de rivaliser encore davantage avec les autres partis lors de la prochaine campagne.

Paul St-Pierre Plamondon, PQ

Photo d'archives

Sous sa férule, le parti souverainiste a subi une raclée le 3 octobre. Par contre, la formation risquait pratiquement la disparition. Alors que les attentes étaient basses à son endroit, il a surpris tant la population que les observateurs pour finir la campagne en remontée. Il a su maintenir l’attention sur lui avec son combat contre le serment au roi. La cruelle réalité est tout de même la suivante : avec trois élus seulement, le PQ peinera à faire entendre sa voix à un rythme soutenu.

Il lui faut espérer une renaissance comme celle qu’a connue le Bloc Québécois, qui est passé de quatre députés à dix, puis à 32 au fil des dernières élections.

LES PERDANTS

Gabriel Nadeau-Dubois, QS

Photo Stevens LeBlanc

L’élection fut sûrement frustrante pour le jeune leader solidaire. Après avoir volé la vedette à Dominique Anglade dans ses échanges avec François Legault au Salon bleu, il croyait pouvoir devenir la véritable alternative au gouvernement caquiste. Par contre, son opération recentrage a été plombée par des propositions encore trop drastiques qui ont probablement effarouché l’électorat. La surtaxe sur les véhicules énergivores et celle sur les grandes fortunes touchaient aussi des gens de classe moyenne. La campagne a stagné et, résultat des courses, le parti a obtenu près d’un point de pourcentage des suffrages en moins par rapport à 2018.

Dominique Anglade, PLQ

Photo Martin Chevalier

Un timide virage amorcé pour regagner l’électorat francophone a été abandonné dans une volte-face sur la réforme de la loi 101. Puis, la complexe proposition de développement économique écoresponsable « Éco » n’a séduit personne. Non seulement le Parti libéral a subi sa pire défaite, mais il a connu des moments pénibles qui l’ont enfoncé davantage dans les bas-fonds lorsque la cheffe s’est entêtée à rester en place malgré les critiques à l’interne.

La querelle ayant mené à l’expulsion de la députée Marie-Claude Nichols a été la goutte de trop. Le PLQ devra connaître une course à la direction riche en idées pour regagner sa pertinence aux yeux des électeurs des régions.

En vrac

D’une langue à l’autre

Photo d'archives

La nouvelle députée libérale de Chomedey, Sone Lakhoyan Olivier, a récemment témoigné de son parcours atypique dans le cadre des répliques au discours inaugural de François Legault, au Salon bleu. Polyglotte, elle a révélé qu’elle parle pas moins de cinq langues : l’arménien, l’arabe, le turc, l’anglais et le français.

Un lapsus est si vite arrivé...

Photo d'archives

En prenant la parole lors d’une déclaration de députée au Parlement récemment, l’élue de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, soulignait la tenue de la COP15 à Montréal lorsqu’elle a été victime d’un lapsus. « Près de 200 pays sont appelés à prendre des engagements concrets pour mettre fin à la biodiversité... euh... à la perte de biodiversité mondiale », a-t-elle dit en se corrigeant.