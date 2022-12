L’Ukraine, c’est grave ; mais il y a pire

Ne dit-on pas que « trop », parfois, c’est comme « pas assez » ? Il faut savoir trouver un équilibre et, de toute évidence, nous n’y sommes pas parvenus, cette année, dans la description des crises qui affectent le monde.

Notre focalisation sur l’Ukraine en 2022 s’explique aisément. Un méchant évident – l’agresseur russe – et un bon tout aussi incontestable – la victime ukrainienne. Le conflit se déroule en Europe ; nous avons tous un faible pour le Vieux Continent.

La Russie, héritière de l’URSS, a vite retrouvé son statut d’ennemi et, grâce aux réflexes à peine rouillés de la Guerre froide, Européens de l’Ouest et Nord-Américains ont uni leurs efforts financiers et militaires pour venir au secours des Ukrainiens.

Parallèlement, les autres tragédies, celles qui continuent d’affliger le Moyen-Orient et l’Afrique, nous apparaissent tellement moins faciles à comprendre et pratiquement impossibles à résoudre. On se dit qu’en Ukraine, il s’agit de battre les armées de Vladimir Poutine et on pourra passer à autre chose.

UNE GUERRE AUX MULTIPLES CONSÉQUENCES

Nous n’avons pas eu totalement tort d’accorder autant d’attention à la guerre initiée par la Russie en Ukraine. Les Ukrainiens souffrent dans leur chair de cette agression, mais des millions de personnes, loin du conflit, sont aussi affectées.

C’est notamment ce sur quoi insiste l’International Rescue Committee, une agence non gouvernementale d’aide humanitaire, dans son tout dernier rapport sur les urgences à surveiller en 2023.

L’IRC rappelle que l’interruption des exportations de céréales ukrainiennes, couplée aux sanctions imposées par l’Occident aux exportations russes, a entraîné une flambée du prix des denrées alimentaires. Six des pays qui ont le plus souffert importaient les deux tiers de leur blé d’Ukraine et de Russie avec, dans le cas de la Somalie, une pointe à 90 %.

La Somalie, d’ailleurs, est au sommet des pays qui inquiètent les responsables de l’IRC, une ONG fondée à l’appel d’Albert Einstein en 1933. Deux cent mille Somaliens vivent présentement une telle insécurité alimentaire que des gens, chaque jour, meurent de faim. La sécheresse dévastatrice qui accable le pays pourrait faire tripler le nombre d’affamés dès les six premiers mois de 2023.

URGENCE PAR-CI, URGENCE PAR-LÀ

L’IRC a placé dix pays sur sa liste d’urgences à surveiller, tous d’Afrique et du Moyen-Orient, sauf pour Haïti et l’Ukraine, en dixième place. Aux conflits qui s’étirent en durée et s’accroissent en taille, l’ONG ajoute les changements climatiques accélérés comme moteur de malédiction.

Elle déplore d’ailleurs que les pays en pire posture aient très peu de responsabilité dans ces soubresauts du climat.

Il faut, malgré tout, garder espoir. Le Yémen, par exemple, qui est malheureusement de nouveau ravagé par la guerre, a tout de même connu une trêve de six mois, la plus longue période de calme depuis 2014.

Le Bangladesh, grâce à l’aide de la Banque mondiale, a pu construire des abris solides pour quatorze millions de personnes vivant sur ses côtes. Le violent cyclone Sitrang, qui a déferlé en octobre, n’aura ainsi fait que 24 victimes plutôt que les milliers que l’on aurait pu craindre.

Les défis, nous les croiserons partout en 2023 et pas seulement en Ukraine. Pas mauvais de se le rappeler.

LES PAYS LES PLUS À RISQUE D’URGENCE HUMANITAIRE EN 2023

HAÏTI

11,7 millions d’habitants

d’habitants 5,2 millions dépendent de l’aide humanitaire.

dépendent de l’aide humanitaire. Le prix de la nourriture a bondi de 30 % en 2022.

Les raisons :

L’instabilité politique, la violence des gangs, l’insécurité alimentaire croissante, les épidémies et les chocs climatiques.

SOMALIE

16,8 millions d’habitants

d’habitants 7,8 millions dépendent de l’aide humanitaire.

dépendent de l’aide humanitaire. En 2023, 727 000 vivront dans une insécurité alimentaire catastrophique.

Les raisons :

Cinq années consécutives de sécheresse

Une dépendance à 90 % du blé en provenance de Russie et d’Ukraine

Un conflit armé incessant

AFGHANISTAN

40,8 millions d’habitants

d’habitants 28,3 millions nécessitent de l’aide humanitaire

nécessitent de l’aide humanitaire 91 % des revenus des familles sont dépensés en nourriture.

Les raisons :

Effondrement économique après l’arrivée des talibans au pouvoir.

Les crises climatiques ont nui aux récoltes tout au long de l’année.

ÉTHIOPIE

120,8 millions d’habitants

d’habitants 28,6 millions nécessitent de l’aide humanitaire.

Les raisons :