Un monde qui s’écroule pour Mary Spencer

SHAWINIGAN - C’est la pire heure de tombée qu’on puisse imaginer. Quelques minutes avant que ne débute le combat de championnat du monde de Mary Spencer.

En perdant contre la Belge Femke Hermans, le monde qui s’ouvrait devant elle s’est écroulé. Et vous allez donc lire dans cette version électronique ce que sa défaite lui fait perdre.

Si, comme on le pensait avant le combat, Mary Spencer devenait championne du monde IBO, alors Londres, Vegas, New York et les millions l’attendaient.

Me Anthony Rudman, l’avocat d’EOTTM et d’Artur Beterbiev a passé quatre jours à Orlando la fin de semaine dernière au congrès de la World Boxing Association, la WBA. Et il était revenu à Shawinigan avec de bonnes nouvelles.

DE BONNES NOUVELLES SI...

Donc si Mary Spencer avait gagné, les titres des quatre associations et fédérations devenaient accessibles. Me Rudman nous explique.

« Ça devrait être confirmé bientôt mais la championne des 154 livres de la WBA, Teri Harper, va annoncer qu’elle va poursuivre sa carrière dans les 147 livres. De très lucratifs combats en Grande-Bretagne l’attendent dans cette catégorie. Or, Mary Spencer est déjà aspirante numéro un dans la WBA. On lui offrirait alors un combat pour le titre vacant », avait indiqué Me Rudman.

Mary Spencer est déjà aspirante obligatoire au titre 154 livres de la WBC, elle est aspirante numéro un dans l’IBF, et la WBO n’a pas de classement chez les femmes : « Mary Spencer, si elle gagne contre Hermans, va avoir l’embarras du choix », avait assuré l’avocat.

On sait que Clarissa Shields et Savannah Marshall ont attiré 20 000 spectateurs pour leur combat à Londres. Mary Spencer pourrait en faire autant. La boxe féminine est immensément populaire en Grande-Bretagne.

Mais tout ça dépendait du résultat de son combat hier soir à Shawinigan. La boxe est tellement cruelle...

LA FIN DES FAUX CHAMPIONS

Me Rudman est revenu du congrès de la WBA avec une autre bonne nouvelle. On sait que la WBA était rendue avec trois champions par catégorie. Une aberration qui a beaucoup nui à la crédibilité de l’organisation. On avait le super champion, le champion régulier et un champion intérimaire.

L’intérimaire est déjà disparu cette année.

« Et en 2023, on va se débarrasser des titres de champions réguliers pour ne garder qu’un seul champion par catégorie. Comme ailleurs dans la boxe », de dire Rudman.

Ça va rendre plus difficile une troisième conquête d’un titre par Jean Pascal. Mais c’est une autre histoire.

ET À 11 HEURES ET 25...

Le rêve s’est envolé. Ce fut un dur combat.

Qui a rappelé celui de Billy Joe Saunders contre David Lemieux. Avec Femke Hermans dans le rôle de Saunders. La Belge a gagné par décision, et c’était mérité.

Mary Spencer a sans doute vécu une des grandes déceptions de sa carrière. Elle s’est battue courageusement mais une autre qu’elle est championne.

C’est la vie et elle aura beaucoup appris.

Le nom de Marc Denis se promène

Gilles Courteau a donc confirmé son départ comme commissaire de la Ligue Junior Majeure du Québec. Hier, le nom de Marc Denis circulait parmi les favoris. Mais Denis va devoir surmonter deux obstacles. Son salaire à RDS et le rapport du comité qu’il a présidé pour le premier ministre François Legault. Mettons que ça ne cassait rien et que la révolution n’est pas pour demain.

Mais un médecin qui a gagné ses études en jouant au hockey en Europe et qui a porté les couleurs des Saguenéens de Chicoutimi offre ses services. Pas comme commissaire, son imposante clientèle en médecine ne lui permettrait pas pareille liberté.

Mais le doc Sylvain Simard, déjà impliqué par les bourses d’études qu’il distribue aux joueurs des Sags, trouve que le moment est venu de faire la vraie révolution. Trouver une façon d’intégrer le hockey junior et le système scolaire de développement. Comme on le fait aux États-Unis. Et il offre sa collaboration bénévolement tellement il juge que c’est essentiel.

LE MEILLEUR BUFFET DE L’HISTOIRE

Est-ce que c’était le meilleur buffet servi à des journalistes et aux invités dans un évènement sportif dans les derniers cinquante ans ? La dame de Mamia est devenue toute rouge quand on l’a félicitée. Ça battait la cabane à sucre de Jean-D Legault lors d’une série Canadien-Nordiques.

On s’amuse un peu mais c’était l’exemple des efforts fournis par les Cataractes de Shawinigan et par EOTTM pour offrir un gala haut de gamme. Tout était sur la coche comme dirait Zachary en remettant un examen de maths.

Les équipes de télé étaient bien installées pour servir ESPN +, TVA Sports et les télévisions internationales. Le direct au Québec était fourni par Punching Grace qui assurait la production. Éric Pedneault découpait les images pour tout le monde.

Y avait du monde, un orchestre jouait du dixieland, Me Denis Dolbec, président de la Régie des alcools, des courses et des jeux était sur place, Denis Coderre avait le sourire de Valérie Plante mais lui, il avait de bonnes raisons, et on a remarqué l’absence du doc Mailloux.

De la belle visite aussi de Gaétan Hart. Il a été chaleureusement applaudi quand on l’a présenté à la foule.

Un sacré de beau gala de boxe dans une ville qui s’enneigeait pendant la soirée.