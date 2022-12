Mettre fin à la honte

Autrice unique en son genre dont le style percutant et authentique a conquis les lecteurs de la Suède et de l’Islande, Lise Tremblay raconte le parcours de cinq femmes d’âge mûr qui ont décidé de réinventer leur vie dans Rang de la dérive. Dans ce nouveau recueil de nouvelles riche de sens, sage et lucide, cinq femmes parlent de leur vision de la vieillesse, de la mort, de la honte, de la rupture amoureuse.

Lise Tremblay met des mots sur les grands bouleversements et les renoncements souvent associés au vieillissement, d’un point de vue féminin et féministe. Elle parle aussi des préjugés liés au vieillissement et des coups durs qui surviennent.

Les thèmes explorés dans son recueil se sont imposés à elle.

« Je suis allée à Banff dans un symposium de traduction et une Italienne a dit : “Nous autres, les femmes, on accorde bien trop d’importance à l’amour”. Je suis restée avec ça. Et après, j’ai vu autour de moi plein de femmes qui se sont fait quitter. Et avoir honte. Mais il n’y a pas de quoi avoir honte. »

« Ça m’a saisie. Et j’ai entendu des histoires d’amies, et d’autres histoires », ajoute-t-elle, en précisant que son recueil est une réflexion sur l’amour.

« C’est pas contre les hommes ! C’est une réflexion sur comment nous, on voit l’amour : comme une fin en soi. Et je trouve que c’est pas une bonne idée. »

Pourquoi donc ?

« Il y a d’autres choses dans la vie. Si quelqu’un part, tu es complètement détruit ? Ça n’a pas de sens, ça. »

Une réflexion nécessaire

À son avis, il y a une réflexion à avoir.

« Il y a démoli et démoli. Il y a une des nouvelles où la femme s’automutile. J’ai vu du monde tellement triste et tellement démoli que je considère qu’il faut réfléchir à ça. C’est normal de se sentir pas bien, ça, je le comprends. Mais complètement démolie, complètement ratée ? Comme si le fait qu’un homme te quitte, ça veut dire que t’es plus bonne à rien... ça... non. »

Lise Tremblay a été très attentive aux dérives amoureuses autour d’elle.

Photo fournie par Éditions du Boréal

« Ce que je raconte, je l’ai vu. Pas nécessairement de mes amies, mais j’ai vu ces choses-là. Je n’essaie pas de faire de la science-fiction. Ce que je raconte, je l’ai vu et je l’ai perçu, à travers des amies, des femmes que j’ai vues aller. »

Et le sentiment de honte ?

« Je suis tellement contre ça ! » s’exclame-t-elle. « Chaque fois que la personne me racontait une histoire, elle avait honte. Aïe ! Honte parce que tu t’es fait laisser ? Ça n’a pas d’allure ! Ça me choque. C’est terrible. »

Lise Tremblay a réfléchi aussi sur l’âge, sur une certaine façon de voir le monde, sur l’échec amoureux et la perte de statut social associée aux ruptures, sur le fait d’exister dans le regard de l’autre. « C’est un livre qui est bien différent de ce que j’ai fait avant. Les nouvelles se sont imposées. »

Beaucoup de lectrices ont réagi depuis la sortie du livre, et viennent la voir pour partager leur propre histoire.

« Elles sont parfois encore un peu fragilisées », observe-t-elle.

La Suède et l’Islande

Par ailleurs, Lise Tremblay a établi un lien formidable avec les lecteurs et les lectrices d’autres pays nordiques. Ses livres sont traduits en suédois et en islandais.

Elle est allée plusieurs fois en Suède et y a même présenté des conférences.

« J’ai eu un article dans le principal journal de Stockholm. Les gens viennent me voir. Je ne comprends pas ce qu’ils me disent... mais c’est pas grave. Je signe mes livres pareil ! »

Lise Tremblay est née à Chicoutimi et habite maintenant dans le bois, au pied des Monts-Valins.

En 1999, son roman La danse juive lui a valu le Prix du Gouverneur général.

Elle a également obtenu le Grand Prix du livre de Montréal en 2003 pour son recueil de nouvelles La héronnière, traduit en suédois et en islandais.

Elle a aussi publié La sœur de Judith, Chemin Saint-Paul et L’habitude des bêtes.

EXTRAIT

« La nuit ce ne sont pas les chaleurs qui me réveillent mais la honte, et cela dure depuis des mois. Le plus dur c’est que je sais qu’elle est là depuis longtemps. Je l’ai combattue. Il y avait en moi quelque chose de vague, une sorte de malaise. Je le savais mais je compensais par le calme apparent, les vêtements bien coupés, même la langue que je parlais. Une sorte de langue beige, sans accent, sortie tout droit du bon parler français évitant à tout prix l’accent régional dont Éli se moquait. Le soir au souper, il imitait les secrétaires, les étudiants. Dans cet autobus, assise seule derrière le banc du chauffeur comme toutes les vieilles dames, je me rends compte que je n’ai plus la force de lutter contre ma honte, ni celle de lutter contre ma haine. »