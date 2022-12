Un couple a tenté de les sauver

Un couple de Gatineau a tout fait pour sauver la vie de deux jeunes hommes après un violent face-à-face, samedi soir, sur l’autoroute 50, en Outaouais, mais ils ont finalement succombé à leurs blessures.

« Je vais rester marquée, c’est certain. Je revois sans cesse dans ma tête leur visage, leurs yeux. On fait juste penser à ça depuis hier [samedi]... J’aurais tellement voulu qu’ils survivent », souffle Cynthia Bolduc.

Elle retournait chez elle à Gatineau avec son conjoint, quand un camion en avant d’eux sur l’autoroute 50 a été frappé de plein fouet par une voiture qui a dévié de sa voie. La collision est survenue vers 18 h dans le secteur de Lochaber-Partie-Ouest.

« On est tout de suite sortis de l’auto. J’ai failli tomber par terre tellement le pavé était une patinoire. J’avais de la misère à me tenir debout sur cette glace », poursuit Paul Mineault au bout du fil.

Celui-ci a géré la circulation sur l’autoroute avec la petite lampe de poche de son cellulaire. Pendant ce temps, sa conjointe, qui est infirmière auxiliaire de profession, est intervenue auprès des blessés.

Éjecté du véhicule

Photo fournie par TVA Gatineau-Ottawa/Caméra de nuit

« Le passager était déjà décédé dans l’auto, raconte-t-elle, encore sous le choc des images de la scène. Donc je suis allée voir le deuxième homme, qui a été éjecté plusieurs mètres plus loin. Il avait la tête première dans la neige et n’avait même plus de souliers. »

Elle a tout de suite commencé des manœuvres de réanimation qui ont duré plusieurs minutes avant l’arrivée des secours. D’autres passants sont venus l’aider pour prendre le relais. Elle a même utilisé le défibrillateur d’un camion d’Hydro-Québec qui passait dans le coin pour essayer de sauver la vie du jeune homme.

« Je suis habituée dans mon travail, mais c’était déstabilisant, car je n’étais pas dans un cadre organisé. C’était le système D dans une scène d’accident vraiment chaotique », a expliqué Mme Bolduc.

Les décès de John Deeb et de Johnny Khalil, tous deux originaires de l’Ontario et âgés de 30 ans, ont été constatés le soir même en centre hospitalier. Le conducteur du second véhicule s’en est tiré avec des blessures légères.

Photo fournie par Cynthia Bolduc

Tracé problématique

La circulation se fait à contresens dans certains secteurs de cette autoroute, dont celui où a eu lieu la collision, ce qui est problématique, selon le couple qui l’emprunte régulièrement.

« Il y a tellement d’accidents mortels qu’on la surnomme “la route de la mort”. C’est déplorable parce que le problème est connu depuis longtemps. On réagrandit l’autoroute, mais pendant ce temps, les voies ne sont toujours pas séparées dans cette zone à risque », raconte Cynthia Bolduc.

Problèmes connus

L’élargissement de la 50 a d’ailleurs été réclamé à plusieurs reprises par des citoyens du coin.

« Il faudrait au minimum des barrières de ciment pour séparer les voies afin d’éviter des face-à-face comme ça, comme ils ont fait sur certaines parties », a insisté son conjoint, Paul Mineault.

Celui-ci a déploré aussi l’état de la chaussée ce soir-là : « On partait de Bécancour, donc on a fait plusieurs autoroutes. En arrivant sur la 50, ce n’est pas bien éclairé, il n’y avait presque pas d’abrasif. C’était vraiment dangereux », a-t-il dit.

La Sûreté du Québec poursuit son enquête pour comprendre les causes de cette collision frontale.