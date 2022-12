Pour une pêche blanche sécuritaire

À la vue d’une surface gelée, le cœur de plusieurs adeptes palpite à tout rompre. Ils n’ont qu’une seule chose en tête et c’est d’aller taquiner les poissons.

Avant même de vous aventurer, vous devez savoir et vous rappeler quelques règles bien claires pour ne pas devenir une victime des eaux froides. Voici donc quelques points importants provenant des sites de la croixrouge.ca et gf.nd.gov.

Souvenez-vous que :

Les bords gèlent plus rapidement qu’au large, donnant ainsi une fausse illusion de solidité.

La neige isole la glace. Puis à son tour, elle freine la formation de glace solide. Il est alors difficile de voir les fissures, les zones peu sécuritaires et les flaques à l’eau vive.

Lorsqu’on se réveille au petit matin et que le plan d’eau a gelé au cours de la nuit, sachez que la surface gelée peut être instable, non constante et qu’elle peut varier d’épaisseur à plusieurs endroits.

Évitez la proximité des fissures, des crêtes de pression, des arbres partiellement submergés, des broussailles des zones boueuses ou plus sombres qui signalent une glace plus mince.

Fluctuations

Les changements de température quotidiens provoquent l'expansion et la contraction de la glace, ce qui affecte sa résistance.

Les courants, les marées et les autres mouvements de l’eau peuvent évidemment engendrer des conséquences peu enviables.

Souvenez-vous aussi que tout ce qui émerge de l’eau tels des billots, des roches et des quais peut absorber la chaleur du soleil et la redistribuer aux alentours.

Teinte

Comme nous l’indique la Croix Rouge, la couleur de la glace peut donner une indication sur sa solidité.

La glace bleu pâle est la plus solide de toutes.

La glace blanche opaque ou glace de neige est à moitié moins solide que la bleue pâle. Elle se forme lorsque la neige saturée d’eau gèle à la surface de la glace.

La glace grise n’est pas sécuritaire. Elle indique la présence d’eau.

Épaisseur

La Croix Rouge suggère d’attendre que la croûte gelée ait 15 cm d’épaisseur avant de s’y aventurer pour marcher ou pour patiner.

Pour les activités de groupe, une épaisseur de 20 cm est souhaitable.

Puis, pour ce qui est des motoneiges et des VTT, il faut au moins 25 cm.

Avant de vous aventurer, faites plusieurs trous à de nombreux endroits pour vous rassurer de la solidité.

De grâce, soyez prudents!