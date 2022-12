Quand notre cerveau devient mystique

Notre cerveau peut nous faire vivre des expériences hors du commun, des sentiments de déjà-vu, des prémonitions ou des épiphanies. Ces expériences peuvent nous émouvoir et nous donner envie de croire à des explications mystiques, mais elles sont surtout des fenêtres fascinantes sur l’activité de nos circuits cérébraux.

Notre état de conscience est généralement stable, mais il est susceptible d’être perturbé par l’alcool, les drogues ou d’autres phénomènes. Dans ces situations, notre perception du temps ou de notre environnement peut changer et nous paraître bizarre. On sait que notre cerveau nous joue des tours et pour ne pas céder à la panique, on essaye de se raisonner ou on va se coucher. Cependant, plusieurs personnes ont des expériences plus fortes qui peuvent les émouvoir, les ébranler ou les rendre mystiques.

Sentir une présence

Après un deuil ou un stress post--traumatique, certaines personnes ressentent une présence près d’eux. Ce « fantôme » n’a pas nécessairement une forme claire, mais il est ressenti de façon convaincante.

Le sentiment de présence peut être généré par nos circuits cérébraux d’attachement qui réagissent au stress ou à la perte d’un être cher en créant une hallucination, une activité anormale dans nos circuits de perception. Ces circuits sont parfois sujets à des petits orages d’activité artificielle. Par exemple, les anxieux voient parfois des formes menaçantes là où il n’y a que des rideaux qui se déplacent. Des personnes ayant perdu la vue croient parfois percevoir des scènes à l’allure très réaliste devant elles. Des expériences similaires peuvent aussi être vécues durant des états qui transforment temporairement l’activité du cerveau comme la méditation ou le yoga.

Les hallucinations corporelles

Plusieurs hallucinations concernent notre corps et l’espace qui l’entoure. Certains perçoivent leur propre visage ou celui d’un proche comme étrange (dépersonnalisation). D’autres sentent leur corps se dédoubler, flotter, changer de taille ou encore se fondre dans l’espace qui les entoure. Ces hallucinations sont en outre issues de perturbations dans les circuits de notre schéma corporel. Ces circuits intègrent la position et la taille des différentes portions de notre corps en direct et inconsciemment.

Des hallucinations corporelles surviennent quand l’activité électrique de ces circuits est perturbée par des crises de migraine, des crises d’épilepsie ou par la stimulation artificielle de certaines régions du cerveau.

Déjà-vu et prémonitions

Plusieurs hallucinations peuvent affecter notre perception du temps et des liens temporels entre les événements. Certaines personnes ont l’impression d’avoir vécu des heures dans la dernière minute (ex. : voir défiler sa vie pendant une peur intense). D’autres ont des sentiments de déjà-vu ou des pensées prémonitoires. Certains ont momentanément l’impression de savoir ce que les autres pensent. Ces expériences sont très réalistes et peuvent nous faire croire que des pouvoirs ou des forces insoupçonnées se cachent en nous.

Exploration spirituelle

Les expériences exceptionnelles ou paranormales peuvent parfois nous transporter et même changer notre perspective sur la vie, surtout quand elles sont accompagnées d’émotions fortes, ou encore d’extases mystiques ou religieuses. Parfois, ces expériences sont liées à des événements traumatisants et à la souffrance psychologique.

Par ailleurs, les drogues qui affectent l’activité de la sérotonine et des endorphines dans le cerveau peuvent procurer un sentiment de béatitude et un sentiment de communion avec l’univers.

Finalement, certaines crises d’épi-lepsie commencent par un sentiment d’extase euphorique. Ces crises sont dues à une activité cérébrale anormale dans des circuits émotionnels du cerveau, spécialement l’insula située en profondeur près des tempes.

Notre compréhension des mécanismes du cerveau permet d’expliquer de plus en plus de changements de nos états de conscience sans avoir recours à des explications surnaturelles. Cependant, ces explications ne réduisent pas l’impact émotionnel de ces expériences, ni la valeur d’explorer les dimensions cachées de notre conscience.